На Западе объяснили новое заявление Трампа по Украине

На Западе объяснили новое заявление Трампа по Украине

МОСКВА, 20 сентября — ПРАЙМ. Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, заявил на YouTube-канале Judging Freedom, что президент США Дональд Трамп дал понять, что извлекает выгоду из украинского конфликта, и теперь Брюсселю предстоит поддерживать Киев."Для Трампа все хорошо. Он получил деньги и, в конечном итоге, когда Украина развалится, он может указать на тот факт, что якобы поддерживал ее, но именно европейцы все запороли", — сказал Дизен. Эксперт утверждает, что Трамп открыто заявляет, что теперь его цель — продавать оружие Европе, которая, в свою очередь, передает его Украине. По мнению Трампа, таким образом США не являются непосредственной стороной конфликта. "Он (Трамп. — Прим. Ред.) продает оружие европейцам, которые отправляют его на Украину. <…> Итак, в конце концов, единственная разница теперь в том, что европейцам придется платить США, а деньги-то заканчиваются", — пояснил профессор. Вчера Трамп признал, что США "зарабатывают деньги" на украинском конфликте, пояснив, что Киев покупает вооружение у Штатов, и добавил, что его администрация "не тратит денег" на эту войну, так как ее "финансирует НАТО". Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, который был поддержан союзниками США по НАТО. Позже представитель НАТО в Украине, Патрик Тернер, объявил, что первые партии помощи уже доставляются в рамках программы PURL, финансируемой странами альянса. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО инициируют новый механизм поддержки Украины через проект PURL, который обеспечивает оперативную поставку вооружений за счет добровольных взносов стран альянса. Россия считает, что поставки вооружений в Украину препятствуют разрешению конфликта, вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских атак. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием с Запада не способствует переговорам и окажет негативное воздействие.

