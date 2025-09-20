На ремонт трассы "Новороссия" в Крыму выделят десять миллиардов рублей
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2025 году выделит порядка 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт федеральной трассы Р-280 "Новороссия" на участке от Ростова-на-Дону до Симферополя, сообщила пресс-служба кабмина.
"В 2025 году на капитальный ремонт участка автодороги федерального значения Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, проходящего по территориям Донецкой Народной Республики и Запорожской области, будет выделено порядка 10 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Так, на этом участке дорога будет отремонтирована и расширена с двух до четырёх полос, а займется ремонтом и расширением "Росавтодор". Это позволит привести дорогу в нормативное состояние и увеличить её пропускную способность, отметили в правительстве.
"Комментируя подписанный документ на заседании правительства 18 сентября, (премьер-министр РФ - ред.) Михаил Мишустин подчеркнул, что все запланированные работы должны быть проведены качественно и в срок, чтобы к началу следующего туристического сезона больше людей смогли воспользоваться для поездок в Крым этим маршрутом", - отмечается в сообщении.
Мишустин напомнил, что в 2025 году на приведение дорог в нормативное состояние новым регионам было выделено около 20 миллиардов рублей. А трасса "Новороссия" не только связала Крым сухопутным коридором со всей страной, но и стала частью маршрута "Азовское кольцо" – автомобильной дороги вокруг Азовского моря.