На ремонт трассы "Новороссия" в Крыму выделят десять миллиардов рублей - 20.09.2025
На ремонт трассы "Новороссия" в Крыму выделят десять миллиардов рублей
2025-09-20T10:55+0300
2025-09-20T10:55+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862546127_0:83:3344:1964_1920x0_80_0_0_e1c9bfef46c25f758ab49509841bea18.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ в 2025 году выделит порядка 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт федеральной трассы Р-280 "Новороссия" на участке от Ростова-на-Дону до Симферополя, сообщила пресс-служба кабмина. "В 2025 году на капитальный ремонт участка автодороги федерального значения Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, проходящего по территориям Донецкой Народной Республики и Запорожской области, будет выделено порядка 10 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте правительства. Так, на этом участке дорога будет отремонтирована и расширена с двух до четырёх полос, а займется ремонтом и расширением "Росавтодор". Это позволит привести дорогу в нормативное состояние и увеличить её пропускную способность, отметили в правительстве. "Комментируя подписанный документ на заседании правительства 18 сентября, (премьер-министр РФ - ред.) Михаил Мишустин подчеркнул, что все запланированные работы должны быть проведены качественно и в срок, чтобы к началу следующего туристического сезона больше людей смогли воспользоваться для поездок в Крым этим маршрутом", - отмечается в сообщении. Мишустин напомнил, что в 2025 году на приведение дорог в нормативное состояние новым регионам было выделено около 20 миллиардов рублей. А трасса "Новороссия" не только связала Крым сухопутным коридором со всей страной, но и стала частью маршрута "Азовское кольцо" – автомобильной дороги вокруг Азовского моря.
На ремонт трассы "Новороссия" в Крыму выделят десять миллиардов рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПроведение работ
Проведение работ - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Проведение работ . Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Заголовок открываемого материала