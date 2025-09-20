https://1prime.ru/20250920/turkmenija-862541056.html
В Туркмении построят комплекс по производству карбамида
В Туркмении построят комплекс по производству карбамида - 20.09.2025, ПРАЙМ
В Туркмении построят комплекс по производству карбамида
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешающее госконцерну "Туркменхимия" заключить контракт с японской Mitsubishi Heavy... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T07:07+0300
2025-09-20T07:07+0300
2025-09-20T07:16+0300
энергетика
бизнес
экономика
туркмения
япония
сердар бердымухамедов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862541056.jpg?1758341792
АШХАБАД, 20 сен - ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешающее госконцерну "Туркменхимия" заключить контракт с японской Mitsubishi Heavy Industries и турецкой Gap Inşaat на строительство комплекса по производству карбамида в Балканской области, сообщает в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Президент Туркменистана подписал постановление, разрешив государственному концерну "Türkmenhimiýa" заключить с компаниями "Mitsubishi Heavy Industries, Ltd." (Япония) и "Gap Inşaat Yatirim ve Diş Tiсaret Anonim Şirketi" (Турецкая Республика) контракт на проектирование и строительство с благоустройством прилегающих территорий комплекса по выпуску 1 миллиона 155 тысяч тонн карбамида в год в этрапе Туркменбаши Балканского велаята", – говорится в сообщении. Контрактом предусмотрено начало строительных работ в июле 2026 года. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на февраль 2030 года.
туркмения
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туркмения, япония, сердар бердымухамедов
Энергетика, Бизнес, Экономика, ТУРКМЕНИЯ, ЯПОНИЯ, Сердар Бердымухамедов
В Туркмении построят комплекс по производству карбамида
В Туркмении вместе с Mitsubishi построят комплекс по производству карбамида
АШХАБАД, 20 сен - ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешающее госконцерну "Туркменхимия" заключить контракт с японской Mitsubishi Heavy Industries и турецкой Gap Inşaat на строительство комплекса по производству карбамида в Балканской области, сообщает в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Президент Туркменистана подписал постановление, разрешив государственному концерну "Türkmenhimiýa" заключить с компаниями "Mitsubishi Heavy Industries, Ltd." (Япония) и "Gap Inşaat Yatirim ve Diş Tiсaret Anonim Şirketi" (Турецкая Республика) контракт на проектирование и строительство с благоустройством прилегающих территорий комплекса по выпуску 1 миллиона 155 тысяч тонн карбамида в год в этрапе Туркменбаши Балканского велаята", – говорится в сообщении.
Контрактом предусмотрено начало строительных работ в июле 2026 года. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на февраль 2030 года.