Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешающее госконцерну "Туркменхимия" заключить контракт с японской Mitsubishi Heavy... | 20.09.2025, ПРАЙМ
АШХАБАД, 20 сен - ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешающее госконцерну "Туркменхимия" заключить контракт с японской Mitsubishi Heavy Industries и турецкой Gap Inşaat на строительство комплекса по производству карбамида в Балканской области, сообщает в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "Президент Туркменистана подписал постановление, разрешив государственному концерну "Türkmenhimiýa" заключить с компаниями "Mitsubishi Heavy Industries, Ltd." (Япония) и "Gap Inşaat Yatirim ve Diş Tiсaret Anonim Şirketi" (Турецкая Республика) контракт на проектирование и строительство с благоустройством прилегающих территорий комплекса по выпуску 1 миллиона 155 тысяч тонн карбамида в год в этрапе Туркменбаши Балканского велаята", – говорится в сообщении. Контрактом предусмотрено начало строительных работ в июле 2026 года. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на февраль 2030 года.
07:07 20.09.2025 (обновлено: 07:16 20.09.2025)
 
В Туркмении построят комплекс по производству карбамида

В Туркмении вместе с Mitsubishi построят комплекс по производству карбамида

АШХАБАД, 20 сен - ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешающее госконцерну "Туркменхимия" заключить контракт с японской Mitsubishi Heavy Industries и турецкой Gap Inşaat на строительство комплекса по производству карбамида в Балканской области, сообщает в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Президент Туркменистана подписал постановление, разрешив государственному концерну "Türkmenhimiýa" заключить с компаниями "Mitsubishi Heavy Industries, Ltd." (Япония) и "Gap Inşaat Yatirim ve Diş Tiсaret Anonim Şirketi" (Турецкая Республика) контракт на проектирование и строительство с благоустройством прилегающих территорий комплекса по выпуску 1 миллиона 155 тысяч тонн карбамида в год в этрапе Туркменбаши Балканского велаята", – говорится в сообщении.
Контрактом предусмотрено начало строительных работ в июле 2026 года. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на февраль 2030 года.
 
