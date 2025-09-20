https://1prime.ru/20250920/turkmeniya-862542964.html

В Туркмении предложили прекратить повышение зарплат и пенсий

мировая экономика

общество

туркмения

ашхабад

АШХАБАД, 20 сен – ПРАЙМ. Член совета старейшин Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении, почетный старейшина народа Язмырат Атамырадов предложил прекратить повышение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий и стипендий в стране, сообщает в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан". По ее данным, Атамырадов выступил с данным предложением на заседании Народного Совета в Ашхабаде под председательством главы высшего органа народной власти Гурбангулы Бердымухамедова. По словам старейшины, благодаря усилиям руководства республики на протяжении многих лет в стране последовательно повышаются размеры заработной платы, пенсий, государственных пособий и стипендий студентов. "Подобных льгот, создаваемых для людей, нет ни в одной стране мира, и сегодня каждая семья получает все необходимое", – отметил он. Атамырадов подчеркнул, что народ живет "мирной, благополучной и счастливой жизнью", а социально-бытовые условия населения достигли высокого уровня. "В этой связи было предложено прекратить повышение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов", – процитировала газета выступление старейшины. Он также попросил Бердымухамедова поддержать это предложение. Сэкономленные от отказа от повышений средства предлагается направить на "дальнейшее развитие страны" и "другие важные направления". В Туркмении на протяжении более десятка лет ежегодно указом главы государства повышали заработные платы работникам бюджетных учреждений, хозрасчетных предприятий и общественных объединений, а также пенсии, государственные пособия и стипендии на 10%. На сегодняшний день минимальный размер заработной платы в Туркмении составляет 1410 манатов (около $400), а пенсии – 550 манатов (около $155).

туркмения

ашхабад

2025

