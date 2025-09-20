https://1prime.ru/20250920/turpotok-862540377.html

Турпоток на Камчатку в летний сезон вырос на 22 процента

П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен - РИА Новости. Камчатский край показал рост турпотока на 22 процента в летний сезон 2025 года, несмотря на повышенную сейсмическую активность в регионе, заявил в интервью РИА Новости министр туризма региона Владимир Русанов. "Летний туристический сезон еще не завершён, однако мы ежегодно фиксируем, что интерес к Камчатке не спадает. По оперативным данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в период с июня по июль текущего года турпоток в Камчатском крае вырос на 22 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 91 089 человек. В 2024 году за этот показатель составлял 74 566 человек", - сказал Русанов. Вместе с тем министр туризма отметил, что временное закрытие рейда в Авачинской бухте отрицательно отразилось на объеме турпотока. "По оценкам туроператоров, ежегодно почти каждый турист (около 95%) приобретает экскурсию на морскую прогулку. Часто основной причиной путешествия на Камчатку служит именно желание увидеть китов и косаток либо сходить на морскую рыбалку", - уточнил собеседник агентства. Мощные землетрясения, произошедшие в июле-сентябре этого года, по мнению Русанова, не критически отразились на работе туротрасли края. "Сейсмособытия, действительно, носят эксклюзивный характер. Но туристы продолжают путешествовать по всем доступным маршрутам", - подчеркнул глава регионального минтуризма. По данным министерства, в Камчатском крае ведут деятельность 222 коллективных средства размещения и 151 туроператор, что ставит регион на третье место в России по количеству туроператоров после Москвы и Санкт-Петербурга.

