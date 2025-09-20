Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина ввела санкции против внука Шарля де Голля - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/ukraina-862566830.html
Украина ввела санкции против внука Шарля де Голля
Украина ввела санкции против внука Шарля де Голля - 20.09.2025, ПРАЙМ
Украина ввела санкции против внука Шарля де Голля
Украина ввела санкции против Пьера де Голля, внука основателя и первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля, следует из... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T21:32+0300
2025-09-20T21:32+0300
украина
крым
запад
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862566507_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_1190692173694ef34e7a82e12b260f3a.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украина ввела санкции против Пьера де Голля, внука основателя и первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля, следует из опубликованного на сайте Владимира Зеленского указа. Пьер де Голль 27 марта заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы признания российского статуса Крыма. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. На сайте Зеленского опубликован указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В списке лиц, против которых введены санкции, значится Пьер де Голль. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
https://1prime.ru/20250919/zelenskiy-862535163.html
украина
крым
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862566507_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_95468fe8f8f4d185377f7b80ab5333f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, крым, запад, владимир зеленский, в мире
УКРАИНА, КРЫМ, ЗАПАД, Владимир Зеленский, В мире
21:32 20.09.2025
 
Украина ввела санкции против внука Шарля де Голля

Киев ввел санкции против внука Шарля де Голля, Пьера де Голля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украина ввела санкции против Пьера де Голля, внука основателя и первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля, следует из опубликованного на сайте Владимира Зеленского указа.
Пьер де Голль 27 марта заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы признания российского статуса Крыма. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма.
На сайте Зеленского опубликован указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В списке лиц, против которых введены санкции, значится Пьер де Голль.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
"Лазейки для мошенников". В Киеве раскритиковали решение Зеленского
Вчера, 22:36
 
УКРАИНАКРЫМЗАПАДВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала