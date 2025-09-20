https://1prime.ru/20250920/ukraina-862566830.html

Украина ввела санкции против внука Шарля де Голля

Украина ввела санкции против внука Шарля де Голля

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украина ввела санкции против Пьера де Голля, внука основателя и первого президента Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля, следует из опубликованного на сайте Владимира Зеленского указа. Пьер де Голль 27 марта заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы признания российского статуса Крыма. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. На сайте Зеленского опубликован указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В списке лиц, против которых введены санкции, значится Пьер де Голль. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.

