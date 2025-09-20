Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250920/ukraina-862567379.html
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявил о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине. В интервью изданию Guardian Стубб заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Россией и Киевом, но подчеркнул, что у России якобы не будет права вето в отношении их формата. "Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом", - заявил Стубб. Кроме того, президент, отвечая на вопрос издания о том, означают ли эти гарантии готовность европейских стран участвовать в потенциальной военной эскалации на Украине, добавил, что в этом и заключается суть гарантий безопасности. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
22:42 20.09.2025
 
Стубб заявил о готовности Европы к военной эскалации на Украине

Стубб: Европа не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий для Украины

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявил о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.
В интервью изданию Guardian Стубб заявил, что обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Россией и Киевом, но подчеркнул, что у России якобы не будет права вето в отношении их формата.
"Для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом", - заявил Стубб.
Кроме того, президент, отвечая на вопрос издания о том, означают ли эти гарантии готовность европейских стран участвовать в потенциальной военной эскалации на Украине, добавил, что в этом и заключается суть гарантий безопасности.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
