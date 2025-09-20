Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кулеба призвал открыть украинские границы для мигрантов из Азии - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/ukraina-862567621.html
Кулеба призвал открыть украинские границы для мигрантов из Азии
Кулеба призвал открыть украинские границы для мигрантов из Азии - 20.09.2025, ПРАЙМ
Кулеба призвал открыть украинские границы для мигрантов из Азии
Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации возможно понадобится открыть границы для мигрантов из Азии, заявил экс-министр... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T22:56+0300
2025-09-20T22:56+0300
мировая экономика
украина
азия
европа
дмитрий кулеба
владимир зеленский
николай азаров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850747368_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_8dfc5df6dc151ea63fdc222fa6f539c1.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации возможно понадобится открыть границы для мигрантов из Азии, заявил экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, массовый выезд украинской молодежи 18-22 лет приведет к плохим последствиям для государства. Кулеба предположил, что Украина рискует остаться с преобладанием пожилого населения. При этом сам Кулеба считается спешно покинувшим страну после того, как правительство Украины приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам. "Ничего хорошего (в перспективе - ред.) для населения у нас не будет. Мы в негативной динамике, она была у нас и до войны наихудшей в Европе. Никто уже не хочет рожать нигде в мире. Возможно, нам придется открывать страну для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама", - сказал Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Новости.Live". Издание "Украинские национальные новости" в пятницу сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что число абитуриентов, поступающих в украинские высшие учебные заведения в 2025 году, сократилось вдвое. В начале 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее результатам население Украины составило около 48 миллионов человек.
https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862143723.html
украина
азия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850747368_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_d3cff4d46323df43ec6fbe6d86cf22b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, азия, европа, дмитрий кулеба, владимир зеленский, николай азаров
Мировая экономика, УКРАИНА, АЗИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Николай Азаров
22:56 20.09.2025
 
Кулеба призвал открыть украинские границы для мигрантов из Азии

Кулеба призвал открыть украинские границы для мигрантов из-за демографической ситуации

© Фото : President Of UkraineДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
© Фото : President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации возможно понадобится открыть границы для мигрантов из Азии, заявил экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, массовый выезд украинской молодежи 18-22 лет приведет к плохим последствиям для государства. Кулеба предположил, что Украина рискует остаться с преобладанием пожилого населения. При этом сам Кулеба считается спешно покинувшим страну после того, как правительство Украины приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам.
"Ничего хорошего (в перспективе - ред.) для населения у нас не будет. Мы в негативной динамике, она была у нас и до войны наихудшей в Европе. Никто уже не хочет рожать нигде в мире. Возможно, нам придется открывать страну для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама", - сказал Кулеба в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Новости.Live".
Издание "Украинские национальные новости" в пятницу сообщало, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что число абитуриентов, поступающих в украинские высшие учебные заведения в 2025 году, сократилось вдвое.
В начале 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее результатам население Украины составило около 48 миллионов человек.
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Эксперт рассказал о демографических проблемах на Украине
11 сентября, 17:42
 
Мировая экономикаУКРАИНААЗИЯЕВРОПАДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийНиколай Азаров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала