20.09.2025
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил журналиста
Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи из-за ее слов о российских истребителях МиГ-31.
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи из-за ее слов о российских истребителях МиГ-31.Накануне она утверждала, что самолеты якобы нарушили воздушное пространство Эстонии."Еврофюрер вновь лжет", — написал Боуз.В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" Министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
08:46 20.09.2025
 
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил журналиста

Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова о российских истребителях МиГ-31

МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи из-за ее слов о российских истребителях МиГ-31.
Накануне она утверждала, что самолеты якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.
"Еврофюрер вновь лжет", — написал Боуз.
В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.
Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" Министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
