https://1prime.ru/20250920/ursula-862543538.html
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил журналиста
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил журналиста - 20.09.2025, ПРАЙМ
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил журналиста
Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи из-за ее слов о российских истребителях МиГ-31. | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T08:46+0300
2025-09-20T08:46+0300
2025-09-20T08:46+0300
общество
россия
эстония
карелия
финский залив
мид
нато
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20713778416fd7df70a7a552ea462ef8.jpg
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи из-за ее слов о российских истребителях МиГ-31.Накануне она утверждала, что самолеты якобы нарушили воздушное пространство Эстонии."Еврофюрер вновь лжет", — написал Боуз.В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" Министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
https://1prime.ru/20250919/sanktsii-862536561.html
эстония
карелия
финский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9685ed5d6505e4ff4d6e57219bc1cf04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, эстония, карелия, финский залив, мид, нато, урсула фон дер ляйен
Общество , РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, Карелия, Финский залив, МИД, НАТО, Урсула фон дер Ляйен
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России поразил журналиста
Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова о российских истребителях МиГ-31