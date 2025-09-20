https://1prime.ru/20250920/valyuta-862548424.html
Россия призвала Индонезию к использованию нацвалют в торговле
Россия призвала Индонезию к использованию нацвалют в торговле
ДЖАКАРТА, 20 сен — ПРАЙМ. Посол РФ в Джакарте Сергей Толченов призвал Индонезию как члена БРИКС к использованию национальных валют в двусторонней торговле в рамках альянса. "Друзья, в нашей двусторонней торговле в рамках БРИКС мы всё ещё используем валюты третьих стран — доллар США, евро. Разве это нормально? Главная проблема — зависимость от SWIFT и других западных систем. Поэтому одна из ключевых задач БРИКС в финансовой сфере — создание независимой инфраструктуры. Я не говорю о единой валюте БРИКС — может быть, это будет через много лет. Но сейчас необходимо создать реально независимую систему расчётов и облегчить финансовые операции между нашими странами", - заявил посол в рамках дискуссии "Решение глобальных проблем и укрепление сотрудничества в рамках БРИКС и глобального Юга" в Джакарте. Российский дипломат добавил, что Россия выступает за создание новых инвестиционных платформ, которые не будут зависеть от западных стран и не подпадут под односторонние санкции. Индонезия стала полноценным членом альянса БРИКС в январе 2025 года.
