Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия призвала Индонезию к использованию нацвалют в торговле - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/valyuta-862548424.html
Россия призвала Индонезию к использованию нацвалют в торговле
Россия призвала Индонезию к использованию нацвалют в торговле - 20.09.2025, ПРАЙМ
Россия призвала Индонезию к использованию нацвалют в торговле
Посол РФ в Джакарте Сергей Толченов призвал Индонезию как члена БРИКС к использованию национальных валют в двусторонней торговле в рамках альянса. | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T12:19+0300
2025-09-20T12:19+0300
рынок
мировая экономика
джакарта
индонезия
рф
swift
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862117363_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fcd385a51f03bba07c62172716187ca0.jpg
ДЖАКАРТА, 20 сен — ПРАЙМ. Посол РФ в Джакарте Сергей Толченов призвал Индонезию как члена БРИКС к использованию национальных валют в двусторонней торговле в рамках альянса. "Друзья, в нашей двусторонней торговле в рамках БРИКС мы всё ещё используем валюты третьих стран — доллар США, евро. Разве это нормально? Главная проблема — зависимость от SWIFT и других западных систем. Поэтому одна из ключевых задач БРИКС в финансовой сфере — создание независимой инфраструктуры. Я не говорю о единой валюте БРИКС — может быть, это будет через много лет. Но сейчас необходимо создать реально независимую систему расчётов и облегчить финансовые операции между нашими странами", - заявил посол в рамках дискуссии "Решение глобальных проблем и укрепление сотрудничества в рамках БРИКС и глобального Юга" в Джакарте. Российский дипломат добавил, что Россия выступает за создание новых инвестиционных платформ, которые не будут зависеть от западных стран и не подпадут под односторонние санкции. Индонезия стала полноценным членом альянса БРИКС в январе 2025 года.
https://1prime.ru/20250625/ushakov-858898624.html
джакарта
индонезия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862117363_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b35e0605a6bfee93dcf9c013e8e410f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мировая экономика, джакарта, индонезия, рф, swift
Рынок, Мировая экономика, Джакарта, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, SWIFT
12:19 20.09.2025
 
Россия призвала Индонезию к использованию нацвалют в торговле

Посол Толченов призвал Индонезию к использованию национальных валют в торговле

© РИА Новости . Ирина Засыпкина | Перейти в медиабанкПляж в Индонезии
Пляж в Индонезии - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Пляж в Индонезии. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Засыпкина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 20 сен — ПРАЙМ. Посол РФ в Джакарте Сергей Толченов призвал Индонезию как члена БРИКС к использованию национальных валют в двусторонней торговле в рамках альянса.
"Друзья, в нашей двусторонней торговле в рамках БРИКС мы всё ещё используем валюты третьих стран — доллар США, евро. Разве это нормально? Главная проблема — зависимость от SWIFT и других западных систем. Поэтому одна из ключевых задач БРИКС в финансовой сфере — создание независимой инфраструктуры. Я не говорю о единой валюте БРИКС — может быть, это будет через много лет. Но сейчас необходимо создать реально независимую систему расчётов и облегчить финансовые операции между нашими странами", - заявил посол в рамках дискуссии "Решение глобальных проблем и укрепление сотрудничества в рамках БРИКС и глобального Юга" в Джакарте.
Российский дипломат добавил, что Россия выступает за создание новых инвестиционных платформ, которые не будут зависеть от западных стран и не подпадут под односторонние санкции.
Индонезия стала полноценным членом альянса БРИКС в январе 2025 года.
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Доля национальных валют в расчетах между странами ЕАЭС превысила 92%
25 июня, 16:02
 
РынокМировая экономикаДжакартаИНДОНЕЗИЯРФSWIFT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала