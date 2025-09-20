https://1prime.ru/20250920/vnukovo-862542541.html

Суд взыскал 655 тысяч рублей с сотрудника Внуково за посещения бизнес-залов

2025-09-20T08:33+0300

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Суд обязал сотрудника аэропорта "Внуково", который по банковской программе за пять месяцев 364 раза "посетил" залы повышенной комфортности в аэропортах, выплатить более 655 тысяч рублей, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как указано в документах, ответчик заключил с банком договор на обслуживание пакета услуг, в который входит, в том числе, сервис "Доступ в залы повышенной комфортности". По условиям сервиса он получал неограниченный доступ в залы повышенной комфортности аэропортов и железнодорожных вокзалов при предъявлении кода доступа и посадочного талона или билета на поезд. Однако банк заметил, что за пять месяцев тот воспользовался услугой 364 раза - пять раз в "Шереметьево", по одному разу - в "Домодедово" и аэропорту Сочи, все остальные посещения были во Внуково. Банк обратился в суд. Ответчик настаивал, что действительно несколько раз передавал свой код доступа знакомым, но во "Внуково" сам ходил в зал во время работы, чтобы поесть. Суд поверил ему и обязал компенсировать лишь 12 600 рублей. С этим решением не согласились апелляционная и кассационная инстанции. Суды обратили внимание, что сервис доступа в залы предоставляется при условии предъявления как кода, так и посадочного талона. "Доступ в залы повышенной комфортности осуществлялся в один и тот же день в различное время суток неоднократно и в отношении одновременно нескольких лиц", - сказано в решении суда. Суд учел периодичность таких проходов, их количество и временные отрезки, количество лиц, в отношении которых такие проходы одновременно осуществлялись, и пришел к выводу, что ответчик предоставлял код доступа другим людям, совершавшим авиаперелеты. В итоге суд решил взыскать полную сумму компенсации.

