Логисты рассказали, что россияне чаще всего заказывали летом

Россияне летом текущего года чаще всего заказывали косметику, одежду, автозапчасти и инструменты, рассказали РИА Новости в ряде логистических компаний. | 20.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россияне летом текущего года чаще всего заказывали косметику, одежду, автозапчасти и инструменты, рассказали РИА Новости в ряде логистических компаний. "Если говорить про доставки товаров на склады маркетплейсов, то в августе в топ популярных категорий входили одежда, косметика и предметы гигиены, а также инструменты, хозтовары и аксессуары. В международных направлениях, например, из Китая летом лидировали промышленное оборудование, запчасти и комплектующие", — отметили в ГК "Деловые линии". В СДЭК отметили, что, помимо косметики и одежды, россияне летом часто также заказывали и доставку документов. Среди интересных позиция из топ-50 самых популярных товаров компания выделила наборы косметики Mary Kay, протеиновую продукцию Herbalife, а также живые горшечные цветы. Директор департамента по развитию продуктов и услуг компании ПЭК Сергей Буров рассказал, что летом 2025 года жители России чаще всего заказывали доставку повседневной продукции, оборудования, инструментов, автозапчастей, одежды и обуви. К августу, в преддверии учебного и делового сезона, вырос спрос и на грузовое такси. Категории-лидеры у компании стала доставка домашней и офисной мебели, бытовой техники. Директор по продажам федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Юрий Коробейников добавил, что компания в летний период часто перевозили крупную автотехнику. В основном, квадроциклы, мотоциклы, а также лодки, катеры. "Отдельно отмечу, что сильно возрос спрос на перевозку косметики российских брендов. Один из примеров — единоразово летом мы перевезли партию косметики российского производителя стоимостью более 86 миллионов рублей. Кроме этого, уже несколько лет каждые две недели мы перевозим партии профессиональной российской косметики, предназначенной для салонов красоты и парикмахерских, общей массой от 1,5 до 5 тонн за раз", — отметил Коробейников. "Это подтверждает тренд на импортозамещение. К тому же, наши прекрасные девушки всегда были и остаются избирательными в уходовых средствах. Учитывая стабильные отгрузки, можно смело утверждать, что российские производители их полностью устраивают", - добавил он. В группе компаний "ЕТЕ" рассказали, что летом у них оказались самыми популярными товарами для перевозки велооборудование (наколенники, панцири для защиты, запчасти для велосипедов), протезы, материнские платы и насосное оборудование.

