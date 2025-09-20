Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала провокационные высказывания Ющенко - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/zakharova-862567974.html
Захарова прокомментировала провокационные высказывания Ющенко
Захарова прокомментировала провокационные высказывания Ющенко - 20.09.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала провокационные высказывания Ющенко
Все решения экс-президента Украины Виктора Ющенко принимаются под влиянием его жены, которая работает в Госдепартаменте США, заявила официальный представитель... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T23:10+0300
2025-09-20T23:10+0300
россия
украина
сша
мария захарова
владимир путин
мид рф
комсомольская правда
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Все решения экс-президента Украины Виктора Ющенко принимаются под влиянием его жены, которая работает в Госдепартаменте США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова "Комсомольской правде"."За каждым выбором Ющенко стоит его супруга, Кэтрин Клэр Чумаченко, связанная с Госдепартаментом", — сказала Захарова.Она также подчеркнула, что родители Чумаченко были остарбайтерами, вывезенными на принудительные работы в Третий Рейх, после чего уехали в США и где влились в ряды украинских националистов. "Западу не нужны миролюбивые и трудолюбивые украинцы. Им нужны лишь "остарбайтеры" или жертвы. Такую политику они и проводят", — добавила Захарова. Виктор Ющенко, экс-лидер Украины, недавно заявил, что страна, находящаяся в глубоком экономическом и демографическом кризисе на фоне неудач на фронте, должна стать "защитой Европы" и не останавливаться у границ 1991 года, продвигаясь "на Москву". В России рассматривают третий тур выборов президента Украины в 2004 году, на котором победил Ющенко, как государственный переворот. Президент Владимир Путин подчеркивал, что управление Ющенко негативно сказалось на положении Украины.
https://1prime.ru/20250920/moskva-862562910.html
https://1prime.ru/20250918/zakharova-862448541.html
https://1prime.ru/20250307/zelenskiy-855558193.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f3a2c81bbec633108f72f66ce91f6625.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, мария захарова, владимир путин, мид рф, комсомольская правда
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД РФ, Комсомольская правда
23:10 20.09.2025
 
Захарова прокомментировала провокационные высказывания Ющенко

Захарова: за всеми решениями Ющенко стоит его жена из Госдепа

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Все решения экс-президента Украины Виктора Ющенко принимаются под влиянием его жены, которая работает в Госдепартаменте США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова "Комсомольской правде".
"За каждым выбором Ющенко стоит его супруга, Кэтрин Клэр Чумаченко, связанная с Госдепартаментом", — сказала Захарова.
Спасская башня Московского Кремля и храм Василия Блаженного - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
"Аж до Москвы". В Раде ответили на дерзкий призыв Ющенко
Вчера, 19:43
Она также подчеркнула, что родители Чумаченко были остарбайтерами, вывезенными на принудительные работы в Третий Рейх, после чего уехали в США и где влились в ряды украинских националистов.
"Западу не нужны миролюбивые и трудолюбивые украинцы. Им нужны лишь "остарбайтеры" или жертвы. Такую политику они и проводят", — добавила Захарова.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Украина могла бы создать многое на деньги, уходящие на конфликт, заявил МИД
18 сентября, 16:03
Виктор Ющенко, экс-лидер Украины, недавно заявил, что страна, находящаяся в глубоком экономическом и демографическом кризисе на фоне неудач на фронте, должна стать "защитой Европы" и не останавливаться у границ 1991 года, продвигаясь "на Москву".
В России рассматривают третий тур выборов президента Украины в 2004 году, на котором победил Ющенко, как государственный переворот. Президент Владимир Путин подчеркивал, что управление Ющенко негативно сказалось на положении Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
"Дни сочтены". Зеленского предупредили о неизбежном
7 марта, 09:39
 
РОССИЯУКРАИНАСШАМария ЗахароваВладимир ПутинМИД РФКомсомольская правда
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала