Захарова прокомментировала провокационные высказывания Ющенко
Захарова прокомментировала провокационные высказывания Ющенко - 20.09.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала провокационные высказывания Ющенко
Все решения экс-президента Украины Виктора Ющенко принимаются под влиянием его жены, которая работает в Госдепартаменте США, заявила официальный представитель... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T23:10+0300
2025-09-20T23:10+0300
2025-09-20T23:10+0300
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Все решения экс-президента Украины Виктора Ющенко принимаются под влиянием его жены, которая работает в Госдепартаменте США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова "Комсомольской правде"."За каждым выбором Ющенко стоит его супруга, Кэтрин Клэр Чумаченко, связанная с Госдепартаментом", — сказала Захарова.Она также подчеркнула, что родители Чумаченко были остарбайтерами, вывезенными на принудительные работы в Третий Рейх, после чего уехали в США и где влились в ряды украинских националистов. "Западу не нужны миролюбивые и трудолюбивые украинцы. Им нужны лишь "остарбайтеры" или жертвы. Такую политику они и проводят", — добавила Захарова. Виктор Ющенко, экс-лидер Украины, недавно заявил, что страна, находящаяся в глубоком экономическом и демографическом кризисе на фоне неудач на фронте, должна стать "защитой Европы" и не останавливаться у границ 1991 года, продвигаясь "на Москву". В России рассматривают третий тур выборов президента Украины в 2004 году, на котором победил Ющенко, как государственный переворот. Президент Владимир Путин подчеркивал, что управление Ющенко негативно сказалось на положении Украины.
Захарова прокомментировала провокационные высказывания Ющенко
Захарова: за всеми решениями Ющенко стоит его жена из Госдепа