В США дали совет Зеленскому

Владимир Зеленский должен принимать в расчет слова спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости признания утраты части территорий, заявил бывший... | 20.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 сентября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен принимать в расчет слова спецпосланника президента США Кита Келлога о необходимости признания утраты части территорий, заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис на платформе YouTube, на канале Deep Dive. "У них (Украинцев. — Прим. Ред.) есть все доказательства, что они проигрывают. Он (Зеленский. — Прим. Ред.) должен признать это, иначе Россия будет идти и дальше на запад от реки Днепр", — отметил Дэвис. По мнению эксперта, украинская сторона должна осознать, что чем дольше Киев отрицает очевидное, тем больше потери понесут ВСУ."А пока они продолжают терять войска и территорию", — заключил Дэвис. Вчера спецпосланник президента США Кит Келлог рекомендовал Украине принять фактическую утрату части территорий, выразив при этом уверенность, что ситуация может измениться. Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоялись в конце сентября 2022 года. Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что территориальное устройство закреплено в Конституции и обсуждению не подлежит. В начале этого месяца президент Владимир Путин заявил, что Москва не поднимала вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву в обмен на территории. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия открыта для обсуждения политических аспектов урегулирования и готова работать в разнообразных форматах. Однако украинская сторона не ответила на предложение создания рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения российского президента приехать в Москву для проведения переговоров.

