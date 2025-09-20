Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВОЗ оценили планы России по росту продолжительности жизни - 20.09.2025
В ВОЗ оценили планы России по росту продолжительности жизни
В ВОЗ оценили планы России по росту продолжительности жизни - 20.09.2025, ПРАЙМ
В ВОЗ оценили планы России по росту продолжительности жизни
Заявленные Россией цели по росту средней продолжительности жизни в стране амбициозны, но достижимы, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T09:30+0300
2025-09-20T09:26+0300
общество
россия
москва
рф
михаил мишустин
воз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846055547_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_0d819dde42b735a7c3eed5c88a6f7463.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Заявленные Россией цели по росту средней продолжительности жизни в стране амбициозны, но достижимы, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев. "Ожидаемая продолжительность жизни — это очень важный показатель, и мы внимательно следим за его динамикой. За последние 20 лет в Российской Федерации виден значительный рост этого показателя - с 65 в 2000 году до 73 лет в 2019 году, хотя пандемия COVID на время задержала этот рост. Но тем не менее этот прогресс свидетельствует о результатах системной работы в сфере здравоохранения, социального развития и улучшения качества жизни. Заявленные цели - 78 лет к 2030 году и 81 год к 2036 году. Это, конечно, очень амбициозные цели, но они достижимы", - сказал Бердыклычев в беседе с агентством. Международный опыт показывает, что ключевыми факторами для дальнейшего роста продолжительности жизни являются фокус на профилактику хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, и борьба с факторами риска, указал он. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет к 2030 году и превысить 80 лет в 2036 году.
москва
рф
общество, россия, москва, рф, михаил мишустин, воз
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, ВОЗ
09:30 20.09.2025
 
В ВОЗ оценили планы России по росту продолжительности жизни

В ВОЗ назвали цели России по увеличению продолжительности жизни амбициозными

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПожилые люди
Пожилые люди - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Пожилые люди. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Заявленные Россией цели по росту средней продолжительности жизни в стране амбициозны, но достижимы, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.
"Ожидаемая продолжительность жизни — это очень важный показатель, и мы внимательно следим за его динамикой. За последние 20 лет в Российской Федерации виден значительный рост этого показателя - с 65 в 2000 году до 73 лет в 2019 году, хотя пандемия COVID на время задержала этот рост. Но тем не менее этот прогресс свидетельствует о результатах системной работы в сфере здравоохранения, социального развития и улучшения качества жизни. Заявленные цели - 78 лет к 2030 году и 81 год к 2036 году. Это, конечно, очень амбициозные цели, но они достижимы", - сказал Бердыклычев в беседе с агентством.
Международный опыт показывает, что ключевыми факторами для дальнейшего роста продолжительности жизни являются фокус на профилактику хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, и борьба с факторами риска, указал он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет к 2030 году и превысить 80 лет в 2036 году.
ОбществоРОССИЯМОСКВАРФМихаил МишустинВОЗ
 
 
