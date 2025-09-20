https://1prime.ru/20250920/zhizn-862544972.html

В ВОЗ оценили планы России по росту продолжительности жизни

В ВОЗ оценили планы России по росту продолжительности жизни - 20.09.2025, ПРАЙМ

В ВОЗ оценили планы России по росту продолжительности жизни

Заявленные Россией цели по росту средней продолжительности жизни в стране амбициозны, но достижимы, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T09:30+0300

2025-09-20T09:30+0300

2025-09-20T09:26+0300

общество

россия

москва

рф

михаил мишустин

воз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846055547_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_0d819dde42b735a7c3eed5c88a6f7463.jpg

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Заявленные Россией цели по росту средней продолжительности жизни в стране амбициозны, но достижимы, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев. "Ожидаемая продолжительность жизни — это очень важный показатель, и мы внимательно следим за его динамикой. За последние 20 лет в Российской Федерации виден значительный рост этого показателя - с 65 в 2000 году до 73 лет в 2019 году, хотя пандемия COVID на время задержала этот рост. Но тем не менее этот прогресс свидетельствует о результатах системной работы в сфере здравоохранения, социального развития и улучшения качества жизни. Заявленные цели - 78 лет к 2030 году и 81 год к 2036 году. Это, конечно, очень амбициозные цели, но они достижимы", - сказал Бердыклычев в беседе с агентством. Международный опыт показывает, что ключевыми факторами для дальнейшего роста продолжительности жизни являются фокус на профилактику хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, и борьба с факторами риска, указал он. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет к 2030 году и превысить 80 лет в 2036 году.

https://1prime.ru/20250910/minfin-862054176.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, рф, михаил мишустин, воз