В ВОЗ оценили планы России по росту продолжительности жизни

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Заявленные Россией цели по росту средней продолжительности жизни в стране амбициозны, но достижимы, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев. "Ожидаемая продолжительность жизни — это очень важный показатель, и мы внимательно следим за его динамикой. За последние 20 лет в Российской Федерации виден значительный рост этого показателя - с 65 в 2000 году до 73 лет в 2019 году, хотя пандемия COVID на время задержала этот рост. Но тем не менее этот прогресс свидетельствует о результатах системной работы в сфере здравоохранения, социального развития и улучшения качества жизни. Заявленные цели - 78 лет к 2030 году и 81 год к 2036 году. Это, конечно, очень амбициозные цели, но они достижимы", - сказал Бердыклычев в беседе с агентством. Международный опыт показывает, что ключевыми факторами для дальнейшего роста продолжительности жизни являются фокус на профилактику хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, и борьба с факторами риска, указал он. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет к 2030 году и превысить 80 лет в 2036 году.
