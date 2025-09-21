Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Афганистан отреагировал на угрозы со стороны США - 21.09.2025
Афганистан отреагировал на угрозы со стороны США
Соединённые Штаты должны учесть прошлые ошибки в отношении Афганистана, заявил заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в | 21.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Соединённые Штаты должны учесть прошлые ошибки в отношении Афганистана, заявил заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в сообщении на платформе X. "Вместо повторения прежних неудач следует действовать с учётом реалий и здравого смысла", — написал Фитрат. Он напомнил американцам, что по условиям Дохийского соглашения США обязались не использовать силу и угрозы против территориальной целостности и независимости Афганистана, а также не вмешиваться во внутренние дела страны. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о негативных последствиях для Афганистана в случае отказа уступить контроль над авиабазой Баграм Соединённым Штатам. До этого газета WSJ сообщала о переговорах между США и "Талибаном" о возможности возвращения американцев на авиабазу Баграм для проведения контртеррористических операций. Трамп подчеркнул, что этот военный объект обладает стратегической значимостью благодаря близости к Китаю. Заявления президента США вызвали резкую реакцию со стороны властей в Кабуле. Советник министра иностранных дел Закир Джалали заявил, что возвращение американского военного присутствия в Афганистане невозможно. Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани также отметил, что Баграм больше никогда не будет под контролем иностранных сил.
Афганистан отреагировал на угрозы со стороны США

МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Соединённые Штаты должны учесть прошлые ошибки в отношении Афганистана, заявил заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в сообщении на платформе X.
"Вместо повторения прежних неудач следует действовать с учётом реалий и здравого смысла", — написал Фитрат.
Он напомнил американцам, что по условиям Дохийского соглашения США обязались не использовать силу и угрозы против территориальной целостности и независимости Афганистана, а также не вмешиваться во внутренние дела страны.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о негативных последствиях для Афганистана в случае отказа уступить контроль над авиабазой Баграм Соединённым Штатам. До этого газета WSJ сообщала о переговорах между США и "Талибаном" о возможности возвращения американцев на авиабазу Баграм для проведения контртеррористических операций. Трамп подчеркнул, что этот военный объект обладает стратегической значимостью благодаря близости к Китаю.
Заявления президента США вызвали резкую реакцию со стороны властей в Кабуле. Советник министра иностранных дел Закир Джалали заявил, что возвращение американского военного присутствия в Афганистане невозможно. Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани также отметил, что Баграм больше никогда не будет под контролем иностранных сил.
