https://1prime.ru/20250921/afganistan-862589679.html

Афганистан отреагировал на угрозы со стороны США

Афганистан отреагировал на угрозы со стороны США - 21.09.2025, ПРАЙМ

Афганистан отреагировал на угрозы со стороны США

Соединённые Штаты должны учесть прошлые ошибки в отношении Афганистана, заявил заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T16:56+0300

2025-09-21T16:56+0300

2025-09-21T16:56+0300

афганистан

сша

китай

дональд трамп

wsj

"талибан"

https://cdnn.1prime.ru/img/83445/30/834453046_0:323:2885:1946_1920x0_80_0_0_fc2f9173ccec2962d538ad3ecfb39d22.jpg

МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Соединённые Штаты должны учесть прошлые ошибки в отношении Афганистана, заявил заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат в сообщении на платформе X. "Вместо повторения прежних неудач следует действовать с учётом реалий и здравого смысла", — написал Фитрат. Он напомнил американцам, что по условиям Дохийского соглашения США обязались не использовать силу и угрозы против территориальной целостности и независимости Афганистана, а также не вмешиваться во внутренние дела страны. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о негативных последствиях для Афганистана в случае отказа уступить контроль над авиабазой Баграм Соединённым Штатам. До этого газета WSJ сообщала о переговорах между США и "Талибаном" о возможности возвращения американцев на авиабазу Баграм для проведения контртеррористических операций. Трамп подчеркнул, что этот военный объект обладает стратегической значимостью благодаря близости к Китаю. Заявления президента США вызвали резкую реакцию со стороны властей в Кабуле. Советник министра иностранных дел Закир Джалали заявил, что возвращение американского военного присутствия в Афганистане невозможно. Пресс-секретарь МВД Абдул Матин Кани также отметил, что Баграм больше никогда не будет под контролем иностранных сил.

https://1prime.ru/20250919/smi-862534490.html

https://1prime.ru/20250908/gumpomosch-861960910.html

афганистан

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

афганистан, сша, китай, дональд трамп, wsj, "талибан"