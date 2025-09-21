https://1prime.ru/20250921/altsgejmer-862571370.html

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера - 21.09.2025, ПРАЙМ

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера отмечается в воскресенье. | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T04:38+0300

2025-09-21T04:38+0300

2025-09-21T04:38+0300

общество

здоровье

рф

сша

великобритания

владимир путин

воз

минздрав

минздрав рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862571370.jpg?1758418735

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера отмечается в воскресенье. Ниже приводится справочная информация. Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimer's Day), начиная с 1994 года, ежегодно отмечается 21 сентября по инициативе Международной организации по борьбе с болезнью Альцгеймера (Alzheimer's Disease International – ADI). С 2012 года ежегодно в сентябре эта организация проводит Всемирный месяц по борьбе болезнью. В эти дни проходит международная кампания по повышению осведомленности о болезни Альцгеймера и ее влиянии на семьи. Болезнь Альцгеймера – разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других видах деменций. Болезнь названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера (Alois Alzheimer), впервые ее описавшего в 1906 году. Болезнь Альцгеймера влияет в первую очередь на кратковременную память, а проблемы с долговременной памятью развиваются по мере прогрессирования заболевания. Наиболее значимым из факторов риска деменции является возраст (от 65 лет и старше), но она не является неизбежным следствием старения. К другим факторам относятся гипертония, диабет, ожирение, курение, алкоголизм, недостаток физической активности, социальная изоляция, депрессия. Деменция прогрессирует с течением времени. К ее ранним симптомам относятся провалы в памяти и забывчивость в отношении недавних событий, утеря вещей или неспособность вспомнить, где они были оставлены, дезориентация, потеря счета времени, трудности при решении проблем или принятии решений, подборе слов. Появляется тревожность, снижается интерес к жизни и другим людям. Большинство симптомов со временем усиливаются. Страдающие деменцией часто перестают узнавать родных и близких, испытывают трудности с передвижением, утрачивают способность к самообслуживанию. Появляются вспышки агрессии. По информации ВОЗ, деменция в настоящее время – седьмая по значимости причина смерти и одна из главных причин инвалидности и зависимости от посторонней помощи пожилых людей. В настоящее время в мире насчитывается порядка 57 миллионов человек с деменцией, из которых более 60% проживают в странах с низким или средним уровнем дохода. Каждый год происходит почти 10 миллионов новых случаев деменции. Наиболее распространенной ее формой является болезнь Альцгеймера, на ее долю приходится около 60-70% случаев. Новый случай деменции возникает в мире каждые 3 секунды. Продолжительность болезни в среднем составляет 8-10 лет после развития деменции, но возможно и затяжное (до 20 лет) или катастрофическое (от 2 до 4 лет) течение. В среднем после постановки диагноза только 3% пациентов преодолевают 15-летний рубеж. Эксперты ADI отмечают, что число больных будет почти удваиваться каждые 20 лет, достигнув 78 миллионов в 2030 году и 139 миллионов в 2050 году. Значительная часть прироста придется на развивающиеся страны. Деменция прежде всего поражает пожилых людей, но бывает и раннее ее наступление. До 65-летнего возраста деменция развивается у одного человека из тысячи, у людей старше 65 лет шансы заболеть увеличиваются до одного человека из 20, а среди тех, кому больше 80 лет, деменция диагностируется у каждого пятого. Ранняя форма болезни может начаться уже после 40 лет, чаще всего в таких случаях она носит наследственный характер, так происходит примерно у 5% пациентов. Женщины, по некоторым данным, в 6-10 раз чаще страдают от этого недуга, нежели мужчины. Большую проблему представляет своевременная постановка диагноза болезни. В настоящее время окончательный диагноз возможен, как правило, только на стадии тяжелых когнитивных нарушений. Сейчас диагноз "болезнь Альцгеймера" в основном ставят по итогам когнитивного тестирования и данных МРТ. Более точными являются исследования биомаркеров – особых белков в цереброспинальной жидкости методом иммуноферментного анализа, а также крови. Болезнью страдали многие известные личности. Среди них бывший президент США Рональд Рейган и бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, звезда французского кино Анни Жирардо, российские актеры Валерий Золотухин, Маргарита Терехова и другие. По данным главного внештатного специалиста гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой, расчетные цифры болезни Альцгеймера в России на данный момент составляют более одного миллиона человек. К 2050 году эта цифра может увеличиться до четырех миллионов человек. По мнению ученых, причинами возникновения болезни Альцгеймера могут быть бета-амилоидные белки, разрушающие клетки мозга. Есть также гипотеза о возникновении нейрофибриллярных клубков в мозге больных из-за нарушений в структуре тау-белка. Важен и наследственный фактор. По данным генетиков, около 20% россиян являются носителями вариаций в генах, которые делают их склонными к развитию болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Эффективные препараты для профилактики и лечения нейродегенеративного заболевания пока не созданы. Однако ученые находят способы замедлить развитие этого недуга. В 2025 году ученые Сеченовского университета выяснили, что белок теплового шока HSP70 может защищать нейроны при нейродегенеративных заболеваниях, в том числе при болезни Альцгеймера. Полученные данные открывают новые возможности для разработки препаратов, направленных на защиту мозга на молекулярном уровне. В этом же году ученые Пущинского научного центра биологических исследований РАН и Университета Южной Флориды (США) установили, что белки S100, которые выделяются клетками макроглии (иммунной системы центральной нервной системы), могут подавлять образование агрегатов бета-амилоидного пептида в головном мозге. А специалисты Марийского государственного университета в составе международного коллектива разработали новое соединение, противодействующее ферроптозу (процессу, играющему важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона) и оказывающее защитное действие на митохондрии клеток. В целях профилактики деменции для пожилых людей важно чаще общаться, работать по мере сил, читать, гулять на свежем воздухе, посещать кружки по интересам и даже петь в хоре. Для улучшения памяти необходим полноценный сон и отдых. Чем больше положительных эмоций, тем дольше люди сохраняют когнитивные функции, профилактируя болезнь Альцгеймера. Также очень важна физическая активность. Кроме того, доказана связь между питанием и снижением риска развития болезни. Необходимо достаточное количество овощей и фруктов, сокращение потребления красного мяса и переработанных продуктов, контроль глюкозы. В рацион нужно включать ягоды, орехи, жирные сорта рыбы для предотвращения снижения когнитивных функций. Болезнь Альцгеймера – серьезный вызов для системы здравоохранения, однако в настоящее время в России созданы возможности поддержать пациентов и замедлить развитие недуга. Толчком к развитию гериатрической службы в России стало поручение президента РФ Владимира Путина о совершенствовании системы охраны здоровья пожилых граждан. В 2017 году в шести регионах России стартовал пилотный проект "Территория заботы", заложивший основу для федерального проекта "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография". По результатам программы количество гериатрических коек выросло в четыре раза (до 8407), а кабинетов – в 6,7 раза (до 1484); во всех субъектах РФ созданы гериатрические центры, координирующие помощь на местах; с 2019 по 2024 год проведено более 88,6 миллиона профилактических осмотров и 850 тысяч госпитализаций на специализированные койки. Особое внимание уделяется профилактике возраст-ассоциированных заболеваний. Разработана Комплексная программа по профилактике, диагностике и лечению когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста (антидементный план) для раннего выявления нарушений функции мозга – ключевого фактора снижения качества жизни пожилых людей. Успех гериатрической службы невозможен без подготовки профильных специалистов. Если в 2017 году в стране было лишь 200 врачей-гериатров, то сегодня их количество превышает 1,7 тысячи. Гериатрия – это не только медицина, но и социальная поддержка. С 2019 года во всех регионах внедрена система долговременного ухода, приоритетом которой является помощь на дому. Такой подход позволяет сохранить привычную среду для пациентов пожилого возраста, минимизируя стресс от госпитализаций. Геронтология стала системным элементом государственной политики. В 2025 году запущены национальные проекты "Продолжительная и активная жизнь" и " Новые технологии сбережения здоровья". Геронтология развивается на междисциплинарном и межведомственном уровнях, охватывая не только медицинские, но и биологические, социальные, экономические и этические аспекты.

рф

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, рф, сша, великобритания, владимир путин, воз, минздрав, минздрав рф