Посол Армении рассказал о товарообороте с Туркменией
Товарооборот между Арменией и Туркменией за первые семь месяцев 2025 года превысил 18 миллионов долларов, заявил посол Армении в Ашхабаде Арсен Авагян.
АШХАБАД, 21 сен – ПРАЙМ. Товарооборот между Арменией и Туркменией за первые семь месяцев 2025 года превысил 18 миллионов долларов, заявил посол Армении в Ашхабаде Арсен Авагян. "Отмечено положительное движение двустороннего товарооборота, который в 2024 году по данным статистического комитета Республики Армения, составил 22,2 миллиона долларов США, а по итогам первых семи месяцев 2025 года – около 18,4 миллиона долларов", – написал Авагян в своей статье для газеты "Нейтральный Туркменистан" по случаю Дня независимости Армении. Как подчеркнул дипломат, армяно-туркменское сотрудничество развивается многогранно, охватывая энергетику, торговлю, культуру и образование. "Армения продолжает поставлять промышленные товары и продовольственную продукцию, Туркменистан – энергоносители и текстиль", – добавил Авагян. День независимости Армении отмечается 21 сентября.
