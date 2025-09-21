Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Армении рассказал о товарообороте с Туркменией - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250921/armeniya-862574999.html
Посол Армении рассказал о товарообороте с Туркменией
Посол Армении рассказал о товарообороте с Туркменией - 21.09.2025, ПРАЙМ
Посол Армении рассказал о товарообороте с Туркменией
Товарооборот между Арменией и Туркменией за первые семь месяцев 2025 года превысил 18 миллионов долларов, заявил посол Армении в Ашхабаде Арсен Авагян. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T08:57+0300
2025-09-21T08:57+0300
экономика
россия
мировая экономика
армения
туркмения
ашхабад
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg
АШХАБАД, 21 сен – ПРАЙМ. Товарооборот между Арменией и Туркменией за первые семь месяцев 2025 года превысил 18 миллионов долларов, заявил посол Армении в Ашхабаде Арсен Авагян. "Отмечено положительное движение двустороннего товарооборота, который в 2024 году по данным статистического комитета Республики Армения, составил 22,2 миллиона долларов США, а по итогам первых семи месяцев 2025 года – около 18,4 миллиона долларов", – написал Авагян в своей статье для газеты "Нейтральный Туркменистан" по случаю Дня независимости Армении. Как подчеркнул дипломат, армяно-туркменское сотрудничество развивается многогранно, охватывая энергетику, торговлю, культуру и образование. "Армения продолжает поставлять промышленные товары и продовольственную продукцию, Туркменистан – энергоносители и текстиль", – добавил Авагян. День независимости Армении отмечается 21 сентября.
https://1prime.ru/20250920/armeniya-862547924.html
армения
туркмения
ашхабад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:501:4000:3501_1920x0_80_0_0_9809c544ef9478d56dff6bcb2f7a07de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, армения, туркмения, ашхабад
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, ТУРКМЕНИЯ, Ашхабад
08:57 21.09.2025
 
Посол Армении рассказал о товарообороте с Туркменией

Посол Авагян: товарооборот между Арменией и Туркменией превысил $18 миллионов

© fotolia.com / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Флаг Армении. Архивное фото
© fotolia.com / Regisser.com
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АШХАБАД, 21 сен – ПРАЙМ. Товарооборот между Арменией и Туркменией за первые семь месяцев 2025 года превысил 18 миллионов долларов, заявил посол Армении в Ашхабаде Арсен Авагян.
"Отмечено положительное движение двустороннего товарооборота, который в 2024 году по данным статистического комитета Республики Армения, составил 22,2 миллиона долларов США, а по итогам первых семи месяцев 2025 года – около 18,4 миллиона долларов", – написал Авагян в своей статье для газеты "Нейтральный Туркменистан" по случаю Дня независимости Армении.
Как подчеркнул дипломат, армяно-туркменское сотрудничество развивается многогранно, охватывая энергетику, торговлю, культуру и образование.
"Армения продолжает поставлять промышленные товары и продовольственную продукцию, Туркменистан – энергоносители и текстиль", – добавил Авагян.
День независимости Армении отмечается 21 сентября.
Никол Пашинян
Пашинян назвал два пути национализации "Электросетей Армении"
Вчера, 12:03
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаАРМЕНИЯТУРКМЕНИЯАшхабад
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала