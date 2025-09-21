https://1prime.ru/20250921/avstraliya--862587925.html

Австралия признала государство Палестина

политика

мировая экономика

австралия

палестина

мид

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Австралия официально признает "независимое и суверенное" Государство Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг. "Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", - говорится в заявлении, размещенном на странице премьера в соцсети X.

