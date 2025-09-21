https://1prime.ru/20250921/avstraliya--862587925.html
Австралия признала государство Палестина
Австралия признала государство Палестина - 21.09.2025, ПРАЙМ
Австралия признала государство Палестина
Австралия официально признает "независимое и суверенное" Государство Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T16:22+0300
2025-09-21T16:22+0300
2025-09-21T16:22+0300
политика
мировая экономика
австралия
палестина
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860271869_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e5eeb80957644fed6d6aea9de002f002.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Австралия официально признает "независимое и суверенное" Государство Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг. "Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", - говорится в заявлении, размещенном на странице премьера в соцсети X.
https://1prime.ru/20250818/gaza-860850885.html
австралия
палестина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860271869_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_444ee1afa50ac21f8d0962166bb7136e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, австралия, палестина, мид
Политика, Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ, ПАЛЕСТИНА, МИД
Австралия признала государство Палестина
Премьер-министр и глава МИД Австралии заявили о признании палестинского государства
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Австралия официально признает "независимое и суверенное" Государство Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.
"Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", - говорится в заявлении, размещенном на странице премьера в соцсети X.
Палестина объявит о создании временного комитета по управлению Газой