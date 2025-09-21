https://1prime.ru/20250921/benzin-862594834.html
В Крыму пообещали стабилизировать ситуацию с бензином в ближайшее время
21.09.2025
В Крыму пообещали стабилизировать ситуацию с бензином в ближайшее время
Ситуация с регулярными поставками топлива в Крым стабилизируется в ближайшее время, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Ситуация с регулярными поставками топлива в Крым стабилизируется в ближайшее время, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк. "В ближайшие дни ожидается восстановление регулярных поставок бензина марки АИ-95, дизельного топлива и газа. Дополнительно прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок бензина АИ-92", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале. По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий Керченская паромная переправа работала с перебоями, что привело к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров. Гоцанюк подчеркнул, что ситуация с поставками топлива в регион находится на постоянном контроле.
В Крыму пообещали стабилизировать ситуацию с бензином в ближайшее время
Гоцанюк: ситуация с поставками топлива в Крым стабилизируется в ближайшее время
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Ситуация с регулярными поставками топлива в Крым стабилизируется в ближайшее время, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"В ближайшие дни ожидается восстановление регулярных поставок бензина марки АИ-95, дизельного топлива и газа. Дополнительно прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок бензина АИ-92", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий Керченская паромная переправа работала с перебоями, что привело к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров.
Гоцанюк подчеркнул, что ситуация с поставками топлива в регион находится на постоянном контроле.
