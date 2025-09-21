Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму пообещали стабилизировать ситуацию с бензином в ближайшее время - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/benzin-862594834.html
В Крыму пообещали стабилизировать ситуацию с бензином в ближайшее время
В Крыму пообещали стабилизировать ситуацию с бензином в ближайшее время - 21.09.2025, ПРАЙМ
В Крыму пообещали стабилизировать ситуацию с бензином в ближайшее время
Ситуация с регулярными поставками топлива в Крым стабилизируется в ближайшее время, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T21:30+0300
2025-09-21T21:30+0300
газ
крым
бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Ситуация с регулярными поставками топлива в Крым стабилизируется в ближайшее время, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк. "В ближайшие дни ожидается восстановление регулярных поставок бензина марки АИ-95, дизельного топлива и газа. Дополнительно прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок бензина АИ-92", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале. По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий Керченская паромная переправа работала с перебоями, что привело к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров. Гоцанюк подчеркнул, что ситуация с поставками топлива в регион находится на постоянном контроле.
https://1prime.ru/20250819/benzin-860920430.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_242fca3a023ee47e1aeced6844fd7cd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, крым, бензин
Газ, КРЫМ, Бензин
21:30 21.09.2025
 
В Крыму пообещали стабилизировать ситуацию с бензином в ближайшее время

Гоцанюк: ситуация с поставками топлива в Крым стабилизируется в ближайшее время

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Ситуация с регулярными поставками топлива в Крым стабилизируется в ближайшее время, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"В ближайшие дни ожидается восстановление регулярных поставок бензина марки АИ-95, дизельного топлива и газа. Дополнительно прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок бензина АИ-92", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий Керченская паромная переправа работала с перебоями, что привело к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров.
Гоцанюк подчеркнул, что ситуация с поставками топлива в регион находится на постоянном контроле.
Бензоколонка автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Аксенов назвал сроки решения проблемы с дефицитом бензина в Крыму
19 августа, 15:33
 
ГазКРЫМБензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала