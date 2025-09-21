https://1prime.ru/20250921/benzin-862594834.html

В Крыму пообещали стабилизировать ситуацию с бензином в ближайшее время

В Крыму пообещали стабилизировать ситуацию с бензином в ближайшее время - 21.09.2025, ПРАЙМ

В Крыму пообещали стабилизировать ситуацию с бензином в ближайшее время

Ситуация с регулярными поставками топлива в Крым стабилизируется в ближайшее время, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк. | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T21:30+0300

2025-09-21T21:30+0300

2025-09-21T21:30+0300

газ

крым

бензин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Ситуация с регулярными поставками топлива в Крым стабилизируется в ближайшее время, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк. "В ближайшие дни ожидается восстановление регулярных поставок бензина марки АИ-95, дизельного топлива и газа. Дополнительно прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок бензина АИ-92", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале. По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий Керченская паромная переправа работала с перебоями, что привело к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров. Гоцанюк подчеркнул, что ситуация с поставками топлива в регион находится на постоянном контроле.

https://1prime.ru/20250819/benzin-860920430.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, крым, бензин