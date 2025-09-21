Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Как так вышло?" Новая антироссийская выходка Лондона рассмешила британцев - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/britaniya-862595511.html
"Как так вышло?" Новая антироссийская выходка Лондона рассмешила британцев
"Как так вышло?" Новая антироссийская выходка Лондона рассмешила британцев - 21.09.2025, ПРАЙМ
"Как так вышло?" Новая антироссийская выходка Лондона рассмешила британцев
Читатели британского издания Daily Mail резко раскритиковали инициативу контрразведки МИ5 проводить инструктаж для парламентских депутатов по выявлению шпионов... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T22:31+0300
2025-09-21T22:31+0300
лондон
китай
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_0:0:4535:2551_1920x0_80_0_0_be4b43e3fdf854db869149c4e30408ce.jpg
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail резко раскритиковали инициативу контрразведки МИ5 проводить инструктаж для парламентских депутатов по выявлению шпионов из России и Китая."Предлагаю членам парламента пройти личные консультации, как приступить к своим рабочим обязанностям и начать наконец-то служить британскому народу, а не заниматься всякой фигней", — написал комментатор."Ха-ха-ха, мой кот Ларри научится искать шпионов быстрее, чем члены нынешнего парламента", — отметил другой."Как так вообще вышло, что в британском парламенте могут работать люди, связанные с другими государствами?" — поинтересовался третий."Отличный шанс отмыть миллионы бюджетных фунтов на обучении людей, которые не могут связать двух слов без заранее написанной речи", — поделился мнением еще один пользователь.Ранее контрразведывательная служба Великобритании МИ5 после произошедшего скандала с утечкой секретных документов заявила о намерении провести для парламентариев индивидуальные консультации с рекомендациями по идентификации российских и китайских шпионов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250921/zakharova-862595269.html
https://1prime.ru/20250921/makron-862593491.html
лондон
китай
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_252:0:4284:3024_1920x0_80_0_0_f8e61ca3565d154a6094233831cb6d2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лондон, китай, великобритания
ЛОНДОН, КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
22:31 21.09.2025
 

"Как так вышло?" Новая антироссийская выходка Лондона рассмешила британцев

© fotolia.com / samottТауэрский мост в Лондоне
Тауэрский мост в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
© fotolia.com / samott
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail резко раскритиковали инициативу контрразведки МИ5 проводить инструктаж для парламентских депутатов по выявлению шпионов из России и Китая.
"Предлагаю членам парламента пройти личные консультации, как приступить к своим рабочим обязанностям и начать наконец-то служить британскому народу, а не заниматься всякой фигней", — написал комментатор.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Захарова предупредила Европу о последствиях конфискации российских активов
22:04
"Ха-ха-ха, мой кот Ларри научится искать шпионов быстрее, чем члены нынешнего парламента", — отметил другой.
"Как так вообще вышло, что в британском парламенте могут работать люди, связанные с другими государствами?" — поинтересовался третий.
"Отличный шанс отмыть миллионы бюджетных фунтов на обучении людей, которые не могут связать двух слов без заранее написанной речи", — поделился мнением еще один пользователь.
Ранее контрразведывательная служба Великобритании МИ5 после произошедшего скандала с утечкой секретных документов заявила о намерении провести для парламентариев индивидуальные консультации с рекомендациями по идентификации российских и китайских шпионов.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Макрон признал, что конфисковать суверенные российские активы нельзя
20:32
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЛОНДОНКИТАЙВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала