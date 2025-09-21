https://1prime.ru/20250921/britaniya-862595511.html

"Как так вышло?" Новая антироссийская выходка Лондона рассмешила британцев

2025-09-21T22:31+0300

МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Mail резко раскритиковали инициативу контрразведки МИ5 проводить инструктаж для парламентских депутатов по выявлению шпионов из России и Китая."Предлагаю членам парламента пройти личные консультации, как приступить к своим рабочим обязанностям и начать наконец-то служить британскому народу, а не заниматься всякой фигней", — написал комментатор."Ха-ха-ха, мой кот Ларри научится искать шпионов быстрее, чем члены нынешнего парламента", — отметил другой."Как так вообще вышло, что в британском парламенте могут работать люди, связанные с другими государствами?" — поинтересовался третий."Отличный шанс отмыть миллионы бюджетных фунтов на обучении людей, которые не могут связать двух слов без заранее написанной речи", — поделился мнением еще один пользователь.Ранее контрразведывательная служба Великобритании МИ5 после произошедшего скандала с утечкой секретных документов заявила о намерении провести для парламентариев индивидуальные консультации с рекомендациями по идентификации российских и китайских шпионов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

