Президент Чехии выступил с угрозой в адрес России после инцидента с МиГ-31
2025-09-21T07:13+0300
2025-09-21T07:21+0300
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Президент Чехии Петр Павел заявил в эфире национального телевидения, что страны НАТО имеют право уничтожать российские самолеты, в случае их проникновения в воздушное пространство членов альянса. "Нарушение воздушного пространства — это повод задействовать механизмы обороны и, следовательно, сбить такой самолет. И никто ни с нашей, ни с российской стороны этого не хотел бы", — подчеркнул он. Президент отметил, что НАТО должны адекватно реагировать на возможные инциденты с российской авиацией.""(Мы будем действовать. — Прим. Ред.) в том числе и военным путем", – добавил Павел. В пятницу премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о намерении страны обратиться за консультациями в НАТО по статье 4 устава альянса. Это связано с предполагаемым нарушением российского воздушного пространства над Эстонией, однако доказательства не были представлены.Министерство обороны России сообщило, что в пятницу три истребителя МиГ-31 совершили запланированный перелет из Карелии в Калининградскую область. Все этапы полета соответствовали Международным правилам воздушного пространства, и границы других государств не нарушались, что подтверждается данными объективного контроля. Во время полета российские самолеты строго следовали согласованному маршруту и не вторгались в воздушное пространство Эстонии. Траектория полета проходила над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
07:13 21.09.2025 (обновлено: 07:21 21.09.2025)
 
Президент Чехии выступил с угрозой в адрес России после инцидента с МиГ-31

Президент Чехии Павел предложил страны НАТО начать сбивать российские самолеты

Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Президент Чехии Петр Павел заявил в эфире национального телевидения, что страны НАТО имеют право уничтожать российские самолеты, в случае их проникновения в воздушное пространство членов альянса.
"Нарушение воздушного пространства — это повод задействовать механизмы обороны и, следовательно, сбить такой самолет. И никто ни с нашей, ни с российской стороны этого не хотел бы", — подчеркнул он.
Президент отметил, что НАТО должны адекватно реагировать на возможные инциденты с российской авиацией.
""(Мы будем действовать. — Прим. Ред.) в том числе и военным путем", – добавил Павел.
В пятницу премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о намерении страны обратиться за консультациями в НАТО по статье 4 устава альянса. Это связано с предполагаемым нарушением российского воздушного пространства над Эстонией, однако доказательства не были представлены.
Министерство обороны России сообщило, что в пятницу три истребителя МиГ-31 совершили запланированный перелет из Карелии в Калининградскую область. Все этапы полета соответствовали Международным правилам воздушного пространства, и границы других государств не нарушались, что подтверждается данными объективного контроля.
Во время полета российские самолеты строго следовали согласованному маршруту и не вторгались в воздушное пространство Эстонии. Траектория полета проходила над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
РОССИЯ Общество ЭСТОНИЯ ЧЕХИЯ Карелия НАТО Минобороны РФ
 
 
