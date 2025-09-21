Президент Чехии выступил с угрозой в адрес России после инцидента с МиГ-31
Президент Чехии Павел предложил страны НАТО начать сбивать российские самолеты
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Президент Чехии Петр Павел заявил в эфире национального телевидения, что страны НАТО имеют право уничтожать российские самолеты, в случае их проникновения в воздушное пространство членов альянса.
"Нарушение воздушного пространства — это повод задействовать механизмы обороны и, следовательно, сбить такой самолет. И никто ни с нашей, ни с российской стороны этого не хотел бы", — подчеркнул он.
Президент отметил, что НАТО должны адекватно реагировать на возможные инциденты с российской авиацией.
""(Мы будем действовать. — Прим. Ред.) в том числе и военным путем", – добавил Павел.
В пятницу премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о намерении страны обратиться за консультациями в НАТО по статье 4 устава альянса. Это связано с предполагаемым нарушением российского воздушного пространства над Эстонией, однако доказательства не были представлены.
Министерство обороны России сообщило, что в пятницу три истребителя МиГ-31 совершили запланированный перелет из Карелии в Калининградскую область. Все этапы полета соответствовали Международным правилам воздушного пространства, и границы других государств не нарушались, что подтверждается данными объективного контроля.
Во время полета российские самолеты строго следовали согласованному маршруту и не вторгались в воздушное пространство Эстонии. Траектория полета проходила над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.