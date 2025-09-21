Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250921/chislo-862571959.html
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза - 21.09.2025, ПРАЙМ
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов - более чем в два раза,... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T07:00+0300
2025-09-21T07:00+0300
бизнес
туризм
экономика
китай
шанхай
пекин
"яндекс.путешествия"
мид кнр
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862571959.jpg?1758427221
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов - более чем в два раза, сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс Путешествия". "За две недели с момента объявления о безвизовом режиме въезда в Китай количество забронированных отелей в Поднебесной с датой заселения 15 сентября и позднее выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями. Число купленных авиабилетов - в 2 с лишним раза", - рассказали в сервисе. Также уточняется, что больше всего отелей россияне бронируют в Шанхае - на этот город приходится почти треть от общего числа бронирований в Китае. Затем идет Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья с долей в 9%, Гуанчжоу - 6% и Гонконг - 5%. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, который будет действовать до 14 сентября 2026 года.
китай
шанхай
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, китай, шанхай, пекин, "яндекс.путешествия", мид кнр, мид китая
Бизнес, Туризм, Экономика, КИТАЙ, Шанхай, Пекин, "Яндекс.Путешествия", МИД КНР, МИД Китая
07:00 21.09.2025
 
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза

Число забронированных отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов - более чем в два раза, сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс Путешествия".
"За две недели с момента объявления о безвизовом режиме въезда в Китай количество забронированных отелей в Поднебесной с датой заселения 15 сентября и позднее выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями. Число купленных авиабилетов - в 2 с лишним раза", - рассказали в сервисе.
Также уточняется, что больше всего отелей россияне бронируют в Шанхае - на этот город приходится почти треть от общего числа бронирований в Китае. Затем идет Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья с долей в 9%, Гуанчжоу - 6% и Гонконг - 5%.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, который будет действовать до 14 сентября 2026 года.
 
ЭкономикаБизнесТуризмКИТАЙШанхайПекин"Яндекс.Путешествия"МИД КНРМИД Китая
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала