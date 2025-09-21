https://1prime.ru/20250921/chislo-862571959.html
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза - 21.09.2025, ПРАЙМ
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов - более чем в два раза,... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T07:00+0300
2025-09-21T07:00+0300
2025-09-21T07:00+0300
бизнес
туризм
экономика
китай
шанхай
пекин
"яндекс.путешествия"
мид кнр
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862571959.jpg?1758427221
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов - более чем в два раза, сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс Путешествия".
"За две недели с момента объявления о безвизовом режиме въезда в Китай количество забронированных отелей в Поднебесной с датой заселения 15 сентября и позднее выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями. Число купленных авиабилетов - в 2 с лишним раза", - рассказали в сервисе.
Также уточняется, что больше всего отелей россияне бронируют в Шанхае - на этот город приходится почти треть от общего числа бронирований в Китае. Затем идет Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья с долей в 9%, Гуанчжоу - 6% и Гонконг - 5%.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, который будет действовать до 14 сентября 2026 года.
китай
шанхай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, китай, шанхай, пекин, "яндекс.путешествия", мид кнр, мид китая
Бизнес, Туризм, Экономика, КИТАЙ, Шанхай, Пекин, "Яндекс.Путешествия", МИД КНР, МИД Китая
Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза
Число забронированных отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов - более чем в два раза, сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс Путешествия".
"За две недели с момента объявления о безвизовом режиме въезда в Китай количество забронированных отелей в Поднебесной с датой заселения 15 сентября и позднее выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями. Число купленных авиабилетов - в 2 с лишним раза", - рассказали в сервисе.
Также уточняется, что больше всего отелей россияне бронируют в Шанхае - на этот город приходится почти треть от общего числа бронирований в Китае. Затем идет Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья с долей в 9%, Гуанчжоу - 6% и Гонконг - 5%.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, который будет действовать до 14 сентября 2026 года.