https://1prime.ru/20250921/chislo-862571959.html

Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза

Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза - 21.09.2025, ПРАЙМ

Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза

Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов - более чем в два раза,... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T07:00+0300

2025-09-21T07:00+0300

2025-09-21T07:00+0300

бизнес

туризм

экономика

китай

шанхай

пекин

"яндекс.путешествия"

мид кнр

мид китая

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862571959.jpg?1758427221

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, а число авиабилетов - более чем в два раза, сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс Путешествия". "За две недели с момента объявления о безвизовом режиме въезда в Китай количество забронированных отелей в Поднебесной с датой заселения 15 сентября и позднее выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями. Число купленных авиабилетов - в 2 с лишним раза", - рассказали в сервисе. Также уточняется, что больше всего отелей россияне бронируют в Шанхае - на этот город приходится почти треть от общего числа бронирований в Китае. Затем идет Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья с долей в 9%, Гуанчжоу - 6% и Гонконг - 5%. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, который будет действовать до 14 сентября 2026 года.

китай

шанхай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, китай, шанхай, пекин, "яндекс.путешествия", мид кнр, мид китая