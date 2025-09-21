https://1prime.ru/20250921/daniya--862582109.html

Дания выделила $253,3 миллиона на развитие ИТ для вооруженных сил

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны Дании выделило 253,3 миллиона долларов на поддержку развития информационных технологий (ИТ) для вооружённых сил страны в 2025-2026 годах, говорится в пресс-релизе ведомства. "Анализ показал необходимость дальнейших значительных инвестиций, включая необходимость современной и надёжной ИТ-поддержки. Таким образом, в 2025 и 2026 годах ежегодно выделяется около 800 миллионов датских крон (более 126,6 миллиона долларов - ред.), что должно обеспечить скорейший запуск цифровой трансформации... в целях повышения безопасности и усиления боевой мощи Вооружённых сил Дании", - говорится в пресс-релизе датского МО. Как указывает ведомство, рост уровня цифровизации также имеет решающее значение для достижения целей НАТО по укреплению боеспособности. "Мы находимся в процессе исторического наращивания потенциала Вооружённых сил Дании. Это означает, что мы также должны отдать приоритет быстрому наращиванию их цифрового потенциала", - приводятся в пресс-релизе слова главы МО Дании Троэльса Лунда Поульсена. По словам директора управления материально-технического снабжения и закупок МО Дании Пера Пюгхольма Ольсена, выделение средств закладывает основу для цифровой интеграции подразделений ВС страны, что позволит Дании в будущем наращивать боевую мощь. "Одновременно мы инвестируем в срочное укрепление киберзащиты Дании, включая ИТ-поддержку, которая абсолютно необходима для поддержания оперативных возможностей Вооружённых сил Дании. Многочисленные крупные новые приобретения в сфере обороны, сделанные Данией в последние годы, требуют цифровой поддержки, равно как и существует необходимость обновления цифровой инфраструктуры в некоторых критически важных для общества областях", - приводятся его слова в пресс-релизе. В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания впервые планирует приобрести дальнобойное высокоточное вооружение для сдерживания внешних угроз. Позднее посол России в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя решение датского правительства, заявил, что Дания не только мыслит категориями возможности прямого военного столкновения с РФ, но и осуществляет подготовку такого сценария. Газета Financial Times 12 сентября сообщила, что власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму более девяти миллиардов долларов, выбрав европейские системы ПВО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

