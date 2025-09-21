Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дания выделила $253,3 миллиона на развитие ИТ для вооруженных сил - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250921/daniya--862582109.html
Дания выделила $253,3 миллиона на развитие ИТ для вооруженных сил
Дания выделила $253,3 миллиона на развитие ИТ для вооруженных сил - 21.09.2025, ПРАЙМ
Дания выделила $253,3 миллиона на развитие ИТ для вооруженных сил
Министерство обороны Дании выделило 253,3 миллиона долларов на поддержку развития информационных технологий (ИТ) для вооружённых сил страны в 2025-2026 годах,... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T12:57+0300
2025-09-21T12:57+0300
вооружения
дания
рф
нато
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны Дании выделило 253,3 миллиона долларов на поддержку развития информационных технологий (ИТ) для вооружённых сил страны в 2025-2026 годах, говорится в пресс-релизе ведомства. "Анализ показал необходимость дальнейших значительных инвестиций, включая необходимость современной и надёжной ИТ-поддержки. Таким образом, в 2025 и 2026 годах ежегодно выделяется около 800 миллионов датских крон (более 126,6 миллиона долларов - ред.), что должно обеспечить скорейший запуск цифровой трансформации... в целях повышения безопасности и усиления боевой мощи Вооружённых сил Дании", - говорится в пресс-релизе датского МО. Как указывает ведомство, рост уровня цифровизации также имеет решающее значение для достижения целей НАТО по укреплению боеспособности. "Мы находимся в процессе исторического наращивания потенциала Вооружённых сил Дании. Это означает, что мы также должны отдать приоритет быстрому наращиванию их цифрового потенциала", - приводятся в пресс-релизе слова главы МО Дании Троэльса Лунда Поульсена. По словам директора управления материально-технического снабжения и закупок МО Дании Пера Пюгхольма Ольсена, выделение средств закладывает основу для цифровой интеграции подразделений ВС страны, что позволит Дании в будущем наращивать боевую мощь. "Одновременно мы инвестируем в срочное укрепление киберзащиты Дании, включая ИТ-поддержку, которая абсолютно необходима для поддержания оперативных возможностей Вооружённых сил Дании. Многочисленные крупные новые приобретения в сфере обороны, сделанные Данией в последние годы, требуют цифровой поддержки, равно как и существует необходимость обновления цифровой инфраструктуры в некоторых критически важных для общества областях", - приводятся его слова в пресс-релизе. В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания впервые планирует приобрести дальнобойное высокоточное вооружение для сдерживания внешних угроз. Позднее посол России в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя решение датского правительства, заявил, что Дания не только мыслит категориями возможности прямого военного столкновения с РФ, но и осуществляет подготовку такого сценария. Газета Financial Times 12 сентября сообщила, что власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму более девяти миллиардов долларов, выбрав европейские системы ПВО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20250920/daniya-862547434.html
дания
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b470dd024d06bbda365c9569fba5a6d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дания, рф, нато, financial times
Вооружения, ДАНИЯ, РФ, НАТО, Financial Times
12:57 21.09.2025
 
Дания выделила $253,3 миллиона на развитие ИТ для вооруженных сил

Минобороны Дании выделило $253,3 миллиона на развитие ИТ для ВС для вооруженных сил

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
!Флаг Дании. Архивное фото
© fotolia.com / uhotti
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны Дании выделило 253,3 миллиона долларов на поддержку развития информационных технологий (ИТ) для вооружённых сил страны в 2025-2026 годах, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Анализ показал необходимость дальнейших значительных инвестиций, включая необходимость современной и надёжной ИТ-поддержки. Таким образом, в 2025 и 2026 годах ежегодно выделяется около 800 миллионов датских крон (более 126,6 миллиона долларов - ред.), что должно обеспечить скорейший запуск цифровой трансформации... в целях повышения безопасности и усиления боевой мощи Вооружённых сил Дании", - говорится в пресс-релизе датского МО.
Как указывает ведомство, рост уровня цифровизации также имеет решающее значение для достижения целей НАТО по укреплению боеспособности.
"Мы находимся в процессе исторического наращивания потенциала Вооружённых сил Дании. Это означает, что мы также должны отдать приоритет быстрому наращиванию их цифрового потенциала", - приводятся в пресс-релизе слова главы МО Дании Троэльса Лунда Поульсена.
По словам директора управления материально-технического снабжения и закупок МО Дании Пера Пюгхольма Ольсена, выделение средств закладывает основу для цифровой интеграции подразделений ВС страны, что позволит Дании в будущем наращивать боевую мощь.
"Одновременно мы инвестируем в срочное укрепление киберзащиты Дании, включая ИТ-поддержку, которая абсолютно необходима для поддержания оперативных возможностей Вооружённых сил Дании. Многочисленные крупные новые приобретения в сфере обороны, сделанные Данией в последние годы, требуют цифровой поддержки, равно как и существует необходимость обновления цифровой инфраструктуры в некоторых критически важных для общества областях", - приводятся его слова в пресс-релизе.
В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания впервые планирует приобрести дальнобойное высокоточное вооружение для сдерживания внешних угроз. Позднее посол России в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя решение датского правительства, заявил, что Дания не только мыслит категориями возможности прямого военного столкновения с РФ, но и осуществляет подготовку такого сценария.
Газета Financial Times 12 сентября сообщила, что власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму более девяти миллиардов долларов, выбрав европейские системы ПВО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление армии
Вчера, 11:53
 
ВооруженияДАНИЯРФНАТОFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала