Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с СНГ - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250921/dodon-862575710.html
Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с СНГ
Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с СНГ - 21.09.2025, ПРАЙМ
Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с СНГ
Молдавия из-за действий режима президента Майи Санду, который игнорировал сотрудничество с СНГ и ЕАЭС, потеряла 4 миллиона долларов, заявил в интервью РИА... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T09:26+0300
2025-09-21T09:26+0300
экономика
общество
мировая экономика
молдавия
грузия
запад
майя санду
игорь додон
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/53/833985373_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_db748220780ed35a0588aa47457036d8.jpg
КИШИНЕВ, 21 сен - ПРАЙМ. Молдавия из-за действий режима президента Майи Санду, который игнорировал сотрудничество с СНГ и ЕАЭС, потеряла 4 миллиона долларов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Наши экономисты как-то подсчитали, сколько мы потеряли за четыре года. Мы подсчитали, что только за счет того, что мы не поставили те объемы, которые мы могли бы поставить туда, и за счет того, что мы переплатили за энергоресурсы, мы потеряли около 4 миллионов долларов. Это реальные потери из-за действий Майи Санду", - заявил Додон. По его словам, речь идет о потерях, которые понесли рядовые граждане из-за торговых и экономических ограничений, роста тарифов из-за подорожания энергоресурсов и так далее. Можно было бы поступить по-другому, можно было бы сохранить нейтралитет, не только военный, но и экономический, как это сделала Грузия. У Грузии отношения с Россией были намного хуже, чем у Молдовы, но во главе Грузии политики, которые думают про национальный интерес. Они посчитали, что нужно иметь хорошие экономические отношения со всеми. Они от этого выиграли. И Молдова могла бы тоже выиграть. Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ сообщил, что Молдавия подписала 282 соглашения в рамках СНГ. По данным на январь 2025 года, Молдавия денонсировала 66 соглашений с СНГ, еще 50 находятся на разных стадиях этого процесса. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
https://1prime.ru/20250918/stavka-862436739.html
молдавия
грузия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/53/833985373_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_a39cb0665a065566e1872d79526ad0ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, молдавия, грузия, запад, майя санду, игорь додон, снг
Экономика, Общество , Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, ГРУЗИЯ, ЗАПАД, Майя Санду, Игорь Додон, СНГ
09:26 21.09.2025
 
Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с СНГ

Додон: Молдавия из-за игнорирования сотрудничества с ЕАЭС и СНГ потеряла $4 миллиона

© Sputnik | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон
Игорь Додон. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 21 сен - ПРАЙМ. Молдавия из-за действий режима президента Майи Санду, который игнорировал сотрудничество с СНГ и ЕАЭС, потеряла 4 миллиона долларов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Наши экономисты как-то подсчитали, сколько мы потеряли за четыре года. Мы подсчитали, что только за счет того, что мы не поставили те объемы, которые мы могли бы поставить туда, и за счет того, что мы переплатили за энергоресурсы, мы потеряли около 4 миллионов долларов. Это реальные потери из-за действий Майи Санду", - заявил Додон.
По его словам, речь идет о потерях, которые понесли рядовые граждане из-за торговых и экономических ограничений, роста тарифов из-за подорожания энергоресурсов и так далее.
Можно было бы поступить по-другому, можно было бы сохранить нейтралитет, не только военный, но и экономический, как это сделала Грузия. У Грузии отношения с Россией были намного хуже, чем у Молдовы, но во главе Грузии политики, которые думают про национальный интерес. Они посчитали, что нужно иметь хорошие экономические отношения со всеми. Они от этого выиграли. И Молдова могла бы тоже выиграть.
Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ сообщил, что Молдавия подписала 282 соглашения в рамках СНГ. По данным на январь 2025 года, Молдавия денонсировала 66 соглашений с СНГ, еще 50 находятся на разных стадиях этого процесса.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку
18 сентября, 13:20
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаМОЛДАВИЯГРУЗИЯЗАПАДМайя СандуИгорь ДодонСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала