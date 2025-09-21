https://1prime.ru/20250921/dodon-862575710.html

Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с СНГ

Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с СНГ - 21.09.2025, ПРАЙМ

Додон оценил потери Молдавии из-за игнорирования сотрудничества с СНГ

Молдавия из-за действий режима президента Майи Санду, который игнорировал сотрудничество с СНГ и ЕАЭС, потеряла 4 миллиона долларов, заявил в интервью РИА... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T09:26+0300

2025-09-21T09:26+0300

2025-09-21T09:26+0300

экономика

общество

мировая экономика

молдавия

грузия

запад

майя санду

игорь додон

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/83398/53/833985373_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_db748220780ed35a0588aa47457036d8.jpg

КИШИНЕВ, 21 сен - ПРАЙМ. Молдавия из-за действий режима президента Майи Санду, который игнорировал сотрудничество с СНГ и ЕАЭС, потеряла 4 миллиона долларов, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Наши экономисты как-то подсчитали, сколько мы потеряли за четыре года. Мы подсчитали, что только за счет того, что мы не поставили те объемы, которые мы могли бы поставить туда, и за счет того, что мы переплатили за энергоресурсы, мы потеряли около 4 миллионов долларов. Это реальные потери из-за действий Майи Санду", - заявил Додон. По его словам, речь идет о потерях, которые понесли рядовые граждане из-за торговых и экономических ограничений, роста тарифов из-за подорожания энергоресурсов и так далее. Можно было бы поступить по-другому, можно было бы сохранить нейтралитет, не только военный, но и экономический, как это сделала Грузия. У Грузии отношения с Россией были намного хуже, чем у Молдовы, но во главе Грузии политики, которые думают про национальный интерес. Они посчитали, что нужно иметь хорошие экономические отношения со всеми. Они от этого выиграли. И Молдова могла бы тоже выиграть. Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ сообщил, что Молдавия подписала 282 соглашения в рамках СНГ. По данным на январь 2025 года, Молдавия денонсировала 66 соглашений с СНГ, еще 50 находятся на разных стадиях этого процесса. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.

https://1prime.ru/20250918/stavka-862436739.html

молдавия

грузия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, молдавия, грузия, запад, майя санду, игорь додон, снг