В Польше нашли предмет, напоминающий по форме дрон - 21.09.2025, ПРАЙМ
В Польше нашли предмет, напоминающий по форме дрон
2025-09-21T13:12+0300
2025-09-21T13:12+0300
происшествия
польша
ВАРШАВА, 21 сен – ПРАЙМ. Польская полиция в воскресенье заявила об обнаружении "предмета, напоминающего по форме дрон". В субботу радиостанция RMF FM сообщила об обнаружении дрона в гмине Корше Варминьско-Мазурского воеводства, предположив, что это был последний из разыскиваемых беспилотников. "Сегодня около 10.00 (11.00 мск) в населенном пункте Сулмице гмины Скербешув Замоского повята грибник обнаружил на земле предмет, напоминающий по форме дрон. Он находится в лесной зоне, примерно в 1500 метрах от построек", - говорится в сообщении полиции Люблинского воеводства. Уточняется, что полиция оградила место обнаружения данного объекта. О происшествии проинформированы соответствующие службы, в том числе военная жандармерия и прокуратура.
польша
польша
Происшествия, ПОЛЬША
13:12 21.09.2025
 
В Польше нашли предмет, напоминающий по форме дрон

В Польше грибник обнаружил на земле предмет, напоминающий дрон

ВАРШАВА, 21 сен – ПРАЙМ. Польская полиция в воскресенье заявила об обнаружении "предмета, напоминающего по форме дрон".
В субботу радиостанция RMF FM сообщила об обнаружении дрона в гмине Корше Варминьско-Мазурского воеводства, предположив, что это был последний из разыскиваемых беспилотников.
"Сегодня около 10.00 (11.00 мск) в населенном пункте Сулмице гмины Скербешув Замоского повята грибник обнаружил на земле предмет, напоминающий по форме дрон. Он находится в лесной зоне, примерно в 1500 метрах от построек", - говорится в сообщении полиции Люблинского воеводства.
Уточняется, что полиция оградила место обнаружения данного объекта. О происшествии проинформированы соответствующие службы, в том числе военная жандармерия и прокуратура.
Разведка НАТО не знает причину инцидента с дронами в Польше, пишет CNN
19 сентября, 11:44
 
ПроисшествияПОЛЬША
 
 
