В Польше нашли предмет, напоминающий по форме дрон
В Польше нашли предмет, напоминающий по форме дрон
В Польше нашли предмет, напоминающий по форме дрон
21.09.2025
2025-09-21T13:12+0300
2025-09-21T13:12+0300
2025-09-21T13:12+0300
ВАРШАВА, 21 сен – ПРАЙМ. Польская полиция в воскресенье заявила об обнаружении "предмета, напоминающего по форме дрон". В субботу радиостанция RMF FM сообщила об обнаружении дрона в гмине Корше Варминьско-Мазурского воеводства, предположив, что это был последний из разыскиваемых беспилотников. "Сегодня около 10.00 (11.00 мск) в населенном пункте Сулмице гмины Скербешув Замоского повята грибник обнаружил на земле предмет, напоминающий по форме дрон. Он находится в лесной зоне, примерно в 1500 метрах от построек", - говорится в сообщении полиции Люблинского воеводства. Уточняется, что полиция оградила место обнаружения данного объекта. О происшествии проинформированы соответствующие службы, в том числе военная жандармерия и прокуратура.
