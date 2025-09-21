Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК ответила на призыв Трампа ввести пошлины для Индии и Китая - 21.09.2025
Глава ЕК ответила на призыв Трампа ввести пошлины для Индии и Китая
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – ПРАЙМ. Евросоюз будет исходить из собственных интересов и не собирается автоматически вводить 100-процентные пошлины для Индии и Китая, основываясь на предложении американского лидера Дональда Трампа, заявила в интервью бельгийской Soir глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отвечала на вопрос о том, как будет реагировать ЕС на призыв Трампа ввести такие пошлины. "ЕС примет собственные решения. Эта просьба связана с желанием президента усилить давление на Россию… Мы знаем, что в этой все более сложной геополитической обстановке мы должны укреплять наше партнерство, основанное на общих интересах", - сказала она. Глава Еврокомиссии пояснила, что "учитывая растущую роль Индии в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, более тесное сотрудничество между ЕС и Индией важно, как никогда". "Именно поэтому мы объявили о новой стратегической повестке дня ЕС-Индия, одним из приоритетов которой станет укрепление нашей взаимной обороны и безопасности. Мы намерены заключить новое соглашение о свободной торговле к концу 2025 года, которое принесёт пользу предприятиям обеих сторон. В конечном счете, это соглашение и другие аналогичные соглашения укрепляют наши геополитические позиции, позволяя нам достичь наших целей", - указала глава Еврокомиссии.
11:37 21.09.2025
 
Глава ЕК ответила на призыв Трампа ввести пошлины для Индии и Китая

Фон дер Ляйен: ЕС не будет автоматически вводить пошлины для Индии и Китая

БРЮССЕЛЬ, 21 сен – ПРАЙМ. Евросоюз будет исходить из собственных интересов и не собирается автоматически вводить 100-процентные пошлины для Индии и Китая, основываясь на предложении американского лидера Дональда Трампа, заявила в интервью бельгийской Soir глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отвечала на вопрос о том, как будет реагировать ЕС на призыв Трампа ввести такие пошлины.
"ЕС примет собственные решения. Эта просьба связана с желанием президента усилить давление на Россию… Мы знаем, что в этой все более сложной геополитической обстановке мы должны укреплять наше партнерство, основанное на общих интересах", - сказала она.
Глава Еврокомиссии пояснила, что "учитывая растущую роль Индии в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, более тесное сотрудничество между ЕС и Индией важно, как никогда". "Именно поэтому мы объявили о новой стратегической повестке дня ЕС-Индия, одним из приоритетов которой станет укрепление нашей взаимной обороны и безопасности. Мы намерены заключить новое соглашение о свободной торговле к концу 2025 года, которое принесёт пользу предприятиям обеих сторон. В конечном счете, это соглашение и другие аналогичные соглашения укрепляют наши геополитические позиции, позволяя нам достичь наших целей", - указала глава Еврокомиссии.
Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины против стран
18 сентября, 20:20
18 сентября, 20:20
 
