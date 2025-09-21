https://1prime.ru/20250921/evropa-862579220.html

Европа не движется к третьей мировой войне, считает фон дер Ляйен

Европа не движется к третьей мировой войне, считает фон дер Ляйен - 21.09.2025, ПРАЙМ

Европа не движется к третьей мировой войне, считает фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа движется к третьей мировой войне, но настаивает на достижении странами ЕС большей... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T11:43+0300

2025-09-21T11:43+0300

2025-09-21T11:43+0300

политика

мировая экономика

европа

урсула фон дер ляйен

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что Европа движется к третьей мировой войне, но настаивает на достижении странами ЕС большей автономии в способности защищать себя. Такое мнение глава ЕК выразила в интервью бельгийской газете Soir. "Нет (мы не движемся к третьей мировой войне), но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе. Это объясняет нашу решимость укреплять нашу обороноспособность... Мы должны смотреть в лицо реальности: мир радикально изменился, и мы должны ответить на вызовы. Для этого мы должны доказать себе, нашим союзникам и нашим противникам, что у Европы есть воля и способность защитить себя", - уверена фон дер Ляйен. Она также не стала обещать создание общеевропейской армии. Отвечая на вопрос о том, "когда же в ЕС появится общая европейская армия", глава ЕК отметила, что "государства-члены всегда будут нести ответственность за свои войска - от доктрины до развертывания, а также за потребности своих вооруженных сил".

https://1prime.ru/20250921/smi-862578396.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, урсула фон дер ляйен, ес, ек