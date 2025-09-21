https://1prime.ru/20250921/gosduma-862569733.html

В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в подъездах

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагаем внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения: существенно увеличить размеры административных штрафов за курение табака на территориях общего пользования МКД (ст. 6.24 КоАП РФ) и за распитие алкогольной продукции в этих же местах (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ), установив базовый штраф в размере до 15 000 рублей", - сказано в письме. За курение и распитие алкоголя в подъездах предлагается установить штраф в размере до 15 тысяч рублей. Кроме того, авторы предложили ввести ответственность за повторное совершение данных правонарушений в течение одного года, предусмотрев наказание в виде штрафа в двукратном размере от базового (до 30 тысяч рублей) либо административный арест на срок до 15 суток. Также предлагается установить административную ответственность управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК за непринятие действенных мер по пресечению курения и распития алкоголя на общедомовых территориях по поступившим от жильцов заявлениям, в виде штрафа до 200 тысяч рублей. "Сейчас нарушители общественного порядка могут отделаться штрафом в 500-1500 рублей, но такие санкции не работают…Наша цель – сделать законодательство реальным инструментом защиты комфортной и безопасной среды для всех жителей многоквартирных домов", - сказал Миронов РИА Новости. В беседе с агентством Лантратова отметила, что подобные действия ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку, создают реальную пожарную опасность, приводят к порче общего имущества собственников и становятся причиной постоянных конфликтов между жильцами, что в свою очередь снижает качество жизни миллионов людей. "Права граждан на нормальную, безопасную и чистую среду обитания должны быть серьезно защищены", - добавила политик.

бизнес, общество