https://1prime.ru/20250921/indiya--862574814.html

Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума

Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума - 21.09.2025, ПРАЙМ

Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума

Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T08:34+0300

2025-09-21T08:34+0300

2025-09-21T08:34+0300

экономика

россия

индия

саудовская аравия

марокко

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, в середине лета российские компании отгрузили на индийский рынок удобрений на 280,9 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением российского экспорта с июня 2023 года, когда стоимость поставок составила 282 миллиона долларов. С начала года продажи российских удобрений Индии увеличились в 1,4 раза по сравнению с январем-июлем прошлого года, достигнув 1,3 миллиарда долларов. Россия остается основным поставщиком удобрений на индийский рынок. Ближайший конкурент - Саудовская Аравия, которая за первые семь месяцев года поставила их на 885 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше уровня годом ранее. В тройку также входит Марокко, откуда индийский импорт вырос в 2,1 раза, до 578 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20250919/postavki-862484556.html

индия

саудовская аравия

марокко

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, саудовская аравия, марокко