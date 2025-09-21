Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума - 21.09.2025
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, в середине лета российские компании отгрузили на индийский рынок удобрений на 280,9 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением российского экспорта с июня 2023 года, когда стоимость поставок составила 282 миллиона долларов. С начала года продажи российских удобрений Индии увеличились в 1,4 раза по сравнению с январем-июлем прошлого года, достигнув 1,3 миллиарда долларов. Россия остается основным поставщиком удобрений на индийский рынок. Ближайший конкурент - Саудовская Аравия, которая за первые семь месяцев года поставила их на 885 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше уровня годом ранее. В тройку также входит Марокко, откуда индийский импорт вырос в 2,1 раза, до 578 миллионов долларов.
08:34 21.09.2025
 
Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума

Индия нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Индия в июле нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Так, в середине лета российские компании отгрузили на индийский рынок удобрений на 280,9 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением российского экспорта с июня 2023 года, когда стоимость поставок составила 282 миллиона долларов.
С начала года продажи российских удобрений Индии увеличились в 1,4 раза по сравнению с январем-июлем прошлого года, достигнув 1,3 миллиарда долларов.
Россия остается основным поставщиком удобрений на индийский рынок. Ближайший конкурент - Саудовская Аравия, которая за первые семь месяцев года поставила их на 885 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше уровня годом ранее. В тройку также входит Марокко, откуда индийский импорт вырос в 2,1 раза, до 578 миллионов долларов.
Эксперт оценил потенциал поставок рыбопродукции из России в Индию
19 сентября, 09:07
 
