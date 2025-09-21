https://1prime.ru/20250921/intervidenie-862592969.html
Зрителями финала "Интервидения" стали четыре миллиарда человек
Зрителями финала "Интервидения" стали четыре миллиарда человек - 21.09.2025, ПРАЙМ
Зрителями финала "Интервидения" стали четыре миллиарда человек
Зрителями финального шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стали 4 миллиарда человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T19:56+0300
2025-09-21T19:56+0300
2025-09-21T19:56+0300
бизнес
общество
москва
рф
вьетнам
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862554769_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_d9c3ab56add52090e9db05cf60f0a049.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Зрителями финального шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стали 4 миллиарда человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена в субботу. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 миллиарда зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтёров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель. В Москве на площадке Live Арена 20 сентября прошёл грандиозный финал международного музыкального конкурса "Интервидение", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://1prime.ru/20250921/ispolnitel-862570741.html
москва
рф
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862554769_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_da5f44295283c9580000a006b7ab3fb8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , москва, рф, вьетнам, владимир путин
Бизнес, Общество , МОСКВА, РФ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин
Зрителями финала "Интервидения" стали четыре миллиарда человек
Зрителями финального шоу конкурса "Интервидение" стали четыре миллиарда человек