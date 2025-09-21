https://1prime.ru/20250921/intervidenie-862592969.html

Зрителями финала "Интервидения" стали четыре миллиарда человек

2025-09-21T19:56+0300

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Зрителями финального шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стали 4 миллиарда человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена в субботу. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 миллиарда зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтёров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель. В Москве на площадке Live Арена 20 сентября прошёл грандиозный финал международного музыкального конкурса "Интервидение", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".

