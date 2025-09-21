https://1prime.ru/20250921/ispolnitel-862569914.html

Вьетнамский исполнитель оценил шансы на победу на "Интервидении"

Вьетнамский исполнитель оценил шансы на победу на "Интервидении" - 21.09.2025

Вьетнамский исполнитель оценил шансы на победу на "Интервидении"

Вьетнамский исполнитель Дык Фук, победивший на "Интервидении", считает, что шансов на первое место было бы меньше, если бы российский конкурсант Shaman не... | 21.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вьетнамский исполнитель Дык Фук, победивший на "Интервидении", считает, что шансов на первое место было бы меньше, если бы российский конкурсант Shaman не отказался от борьбы. "Если бы Shaman продолжил свое участие, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу. Он очень сильный конкурсант", - сказал победитель журналистам после конкурса. Вьетнамский исполнитель добавил, что ему очень нравится песня, с которой выступил Shaman, и то, как у российского певца поставлен голос. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представлял РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса.

