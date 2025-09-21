https://1prime.ru/20250921/ispolnitel-862569914.html
Вьетнамский исполнитель оценил шансы на победу на "Интервидении"
Вьетнамский исполнитель оценил шансы на победу на "Интервидении" - 21.09.2025, ПРАЙМ
Вьетнамский исполнитель оценил шансы на победу на "Интервидении"
Вьетнамский исполнитель Дык Фук, победивший на "Интервидении", считает, что шансов на первое место было бы меньше, если бы российский конкурсант Shaman не... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T01:23+0300
2025-09-21T01:23+0300
2025-09-21T01:23+0300
бизнес
россия
экономика
рф
москва
московская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862569914.jpg?1758406997
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вьетнамский исполнитель Дык Фук, победивший на "Интервидении", считает, что шансов на первое место было бы меньше, если бы российский конкурсант Shaman не отказался от борьбы.
"Если бы Shaman продолжил свое участие, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу. Он очень сильный конкурсант", - сказал победитель журналистам после конкурса.
Вьетнамский исполнитель добавил, что ему очень нравится песня, с которой выступил Shaman, и то, как у российского певца поставлен голос.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представлял РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса.
рф
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, москва, московская область, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, Московская область, Владимир Путин
Вьетнамский исполнитель оценил шансы на победу на "Интервидении"
Вьетнамский исполнитель Дык Фук считает, что у него было бы меньше шансов на победу
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вьетнамский исполнитель Дык Фук, победивший на "Интервидении", считает, что шансов на первое место было бы меньше, если бы российский конкурсант Shaman не отказался от борьбы.
"Если бы Shaman продолжил свое участие, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу. Он очень сильный конкурсант", - сказал победитель журналистам после конкурса.
Вьетнамский исполнитель добавил, что ему очень нравится песня, с которой выступил Shaman, и то, как у российского певца поставлен голос.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представлял РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса.