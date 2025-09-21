Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чечня станет первым российским регионом, где будут издавать Коран - 21.09.2025
Чечня станет первым российским регионом, где будут издавать Коран
Чечня станет первым российским регионом, где будут издавать Коран - 21.09.2025, ПРАЙМ
Чечня станет первым российским регионом, где будут издавать Коран
Чечня станет первым регионом в России, где созданы условия для издания Корана, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T23:01+0300
2025-09-21T23:20+0300
ГРОЗНЫЙ, 21 сен — ПРАЙМ. Чечня станет первым регионом в России, где созданы условия для издания Корана, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. "В воскресенье принял участие в отчётно-выборном съезде Духовного управления мусульман Чеченской Республики в Грозном... Он также преподнёс мне в дар уникальный экземпляр Корана с чеченским орнаментом, впервые изданный в нашей республике. Вместе с тем он сообщил радостную новость — теперь Чеченская Республика станет первым регионом России, где созданы условия для собственного издания Благородного Корана", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Также он сообщил, что председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салах-Хаджи Межиев переизбран на пост муфтия Чечни. "Я искренне поздравляю Салаха-Хаджи с заслуженным переизбранием на пост муфтия ЧР. Уверен, что и в дальнейшем он будет достойно трудиться во благо мусульманской уммы и благородного Ислама", — добавил Кадыров.
23:01 21.09.2025 (обновлено: 23:20 21.09.2025)
 
Чечня станет первым российским регионом, где будут издавать Коран

Кадыров: Чечня станет первым регионом, где созданы условия для издания Корана

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКоран и четки
Коран и четки - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Коран и четки. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
ГРОЗНЫЙ, 21 сен — ПРАЙМ. Чечня станет первым регионом в России, где созданы условия для издания Корана, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"В воскресенье принял участие в отчётно-выборном съезде Духовного управления мусульман Чеченской Республики в Грозном... Он также преподнёс мне в дар уникальный экземпляр Корана с чеченским орнаментом, впервые изданный в нашей республике. Вместе с тем он сообщил радостную новость — теперь Чеченская Республика станет первым регионом России, где созданы условия для собственного издания Благородного Корана", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он сообщил, что председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салах-Хаджи Межиев переизбран на пост муфтия Чечни.
"Я искренне поздравляю Салаха-Хаджи с заслуженным переизбранием на пост муфтия ЧР. Уверен, что и в дальнейшем он будет достойно трудиться во благо мусульманской уммы и благородного Ислама", — добавил Кадыров.
Заголовок открываемого материала