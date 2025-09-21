https://1prime.ru/20250921/kanada-862587771.html
Канада признала палестинское государство
2025-09-21T16:21+0300
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Канада в воскресенье признала палестинское государство, говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Карни. "Сегодня Канада признаёт государство Палестина", - говорится в публикации Карни в социальной сети Х.
