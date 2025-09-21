Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада признала палестинское государство - 21.09.2025
Канада признала палестинское государство
Канада в воскресенье признала палестинское государство, говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Карни. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T16:21+0300
2025-09-21T16:21+0300
мировая экономика
канада
марк карни
политика
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Канада в воскресенье признала палестинское государство, говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Карни. "Сегодня Канада признаёт государство Палестина", - говорится в публикации Карни в социальной сети Х.
канада
мировая экономика, канада, марк карни
Мировая экономика, КАНАДА, Марк Карни, Политика
16:21 21.09.2025
 
Канада признала палестинское государство

Премьер Канады Карни заявил о признании палестинского государства

Здание парламента Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Канада в воскресенье признала палестинское государство, говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Карни.
"Сегодня Канада признаёт государство Палестина", - говорится в публикации Карни в социальной сети Х.
11:15
 
ПолитикаМировая экономикаКАНАДАМарк Карни
 
 
