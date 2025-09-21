Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Палестина пообещала провести реформы и всеобщие выборы - 21.09.2025
Политика
Палестина пообещала провести реформы и всеобщие выборы
Палестина пообещала провести реформы и всеобщие выборы - 21.09.2025, ПРАЙМ
Палестина пообещала провести реформы и всеобщие выборы
Палестинские власти дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году, заявил премьер-министр... | 21.09.2025, ПРАЙМ
политика
канада
израиль
марк карни
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Палестинские власти дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году, заявил премьер-министр страны Марк Карни. В воскресенье Карни заявил, что Канада признала палестинское государство. "Палестинская администрация дала прямые обязательства Канаде и международному сообществу о проведении необходимых реформ, включая коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых (палестинское движение - ред.) ХАМАС не сможет принимать участия, а также о демилитаризации палестинского государства", - говорится в опубликованном заявлении Карни. Премьер Канады также заявил, что нынешнее правительство Израиля "методично работает" над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства.
канада
израиль
канада, израиль, марк карни
Политика, КАНАДА, ИЗРАИЛЬ, Марк Карни
16:39 21.09.2025
 
Палестина пообещала провести реформы и всеобщие выборы

Государственный флаг Канады на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Палестинские власти дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году, заявил премьер-министр страны Марк Карни.
В воскресенье Карни заявил, что Канада признала палестинское государство.
"Палестинская администрация дала прямые обязательства Канаде и международному сообществу о проведении необходимых реформ, включая коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых (палестинское движение - ред.) ХАМАС не сможет принимать участия, а также о демилитаризации палестинского государства", - говорится в опубликованном заявлении Карни.
Премьер Канады также заявил, что нынешнее правительство Израиля "методично работает" над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства.
Канада признала палестинское государство
Канада признала палестинское государство
ПолитикаКАНАДАИЗРАИЛЬМарк Карни
 
 
