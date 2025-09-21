https://1prime.ru/20250921/karni-862588560.html
Палестина пообещала провести реформы и всеобщие выборы
Палестина пообещала провести реформы и всеобщие выборы
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Палестинские власти дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году, заявил премьер-министр страны Марк Карни. В воскресенье Карни заявил, что Канада признала палестинское государство. "Палестинская администрация дала прямые обязательства Канаде и международному сообществу о проведении необходимых реформ, включая коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых (палестинское движение - ред.) ХАМАС не сможет принимать участия, а также о демилитаризации палестинского государства", - говорится в опубликованном заявлении Карни. Премьер Канады также заявил, что нынешнее правительство Израиля "методично работает" над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства.
