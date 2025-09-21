https://1prime.ru/20250921/khamas-862594139.html
ХАМАС призвало изолировать Израиль
ХАМАС призвало изолировать Израиль
ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться привлечения его руководства к суду за военные преступления по случаю признания государства Палестина рядом западных стран. В воскресенье Великобритания, Австралия и Канада объявили о своём официальном признании государства Палестина. "Мы призываем международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и ее институты изолировать эту преступное образование, прекратить все формы сотрудничества и координации с ней, ужесточить карательные меры против нее и добиваться привлечения ее лидеров, военных преступников, к международным судебным процессам и ответственности за преступления против человечности", - отмечается в заявлении ХАМАС для Telegram-канала движения.
