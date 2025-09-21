https://1prime.ru/20250921/khamas-862594139.html

ХАМАС призвало изолировать Израиль

ХАМАС призвало изолировать Израиль - 21.09.2025, ПРАЙМ

ХАМАС призвало изолировать Израиль

Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться привлечения его руководства к суду за военные преступления по... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T20:44+0300

2025-09-21T20:44+0300

2025-09-21T20:44+0300

общество

мировая экономика

палестина

израиль

великобритания

мировая политика

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862593972_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_82a3a43c6253d4d789c0d3fd0382e170.jpg

ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться привлечения его руководства к суду за военные преступления по случаю признания государства Палестина рядом западных стран. В воскресенье Великобритания, Австралия и Канада объявили о своём официальном признании государства Палестина. "Мы призываем международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и ее институты изолировать эту преступное образование, прекратить все формы сотрудничества и координации с ней, ужесточить карательные меры против нее и добиваться привлечения ее лидеров, военных преступников, к международным судебным процессам и ответственности за преступления против человечности", - отмечается в заявлении ХАМАС для Telegram-канала движения.

https://1prime.ru/20250921/netanyakhu-862592794.html

палестина

израиль

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, палестина, израиль, великобритания, мировая политика, в мире