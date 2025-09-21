Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ХАМАС призвало изолировать Израиль - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/khamas-862594139.html
ХАМАС призвало изолировать Израиль
ХАМАС призвало изолировать Израиль - 21.09.2025, ПРАЙМ
ХАМАС призвало изолировать Израиль
Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться привлечения его руководства к суду за военные преступления по... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T20:44+0300
2025-09-21T20:44+0300
общество
мировая экономика
палестина
израиль
великобритания
мировая политика
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862593972_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_82a3a43c6253d4d789c0d3fd0382e170.jpg
ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться привлечения его руководства к суду за военные преступления по случаю признания государства Палестина рядом западных стран. В воскресенье Великобритания, Австралия и Канада объявили о своём официальном признании государства Палестина. "Мы призываем международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и ее институты изолировать эту преступное образование, прекратить все формы сотрудничества и координации с ней, ужесточить карательные меры против нее и добиваться привлечения ее лидеров, военных преступников, к международным судебным процессам и ответственности за преступления против человечности", - отмечается в заявлении ХАМАС для Telegram-канала движения.
https://1prime.ru/20250921/netanyakhu-862592794.html
палестина
израиль
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862593972_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_5d3b2fe840836920cb5740baa43e4ca6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, палестина, израиль, великобритания, мировая политика, в мире
Общество , Мировая экономика, ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Мировая политика, В мире
20:44 21.09.2025
 
ХАМАС призвало изолировать Израиль

ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться суда над ним

© РИА Новости . Назар АльянМитинг движения ХАМАС
Митинг движения ХАМАС - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Митинг движения ХАМАС. Архивное фото
© РИА Новости . Назар Альян
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 21 сен - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество изолировать Израиль и добиваться привлечения его руководства к суду за военные преступления по случаю признания государства Палестина рядом западных стран.
В воскресенье Великобритания, Австралия и Канада объявили о своём официальном признании государства Палестина.
"Мы призываем международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и ее институты изолировать эту преступное образование, прекратить все формы сотрудничества и координации с ней, ужесточить карательные меры против нее и добиваться привлечения ее лидеров, военных преступников, к международным судебным процессам и ответственности за преступления против человечности", - отмечается в заявлении ХАМАС для Telegram-канала движения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Палестинского государства не будет, заявил Нетаньяху
19:28
 
ОбществоМировая экономикаПАЛЕСТИНАИЗРАИЛЬВЕЛИКОБРИТАНИЯМировая политикаВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала