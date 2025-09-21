Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области - 21.09.2025
Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области
Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области состоялась в областном центре, передает корреспондент | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T14:35+0300
2025-09-21T14:35+0300
общество
россия
рф
александр хинштейн
цик
единая россия
общество , россия, рф, александр хинштейн, цик, единая россия
Общество , РОССИЯ, РФ, Александр Хинштейн, ЦИК, Единая Россия
14:35 21.09.2025
 
Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Александр Хинштейн. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
КУРСК, 21 сен - ПРАЙМ. Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области состоялась в областном центре, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в центральном федеральном округе Игорь Щёголев.
"Сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру и мою программу действий, каждому из 406 тысяч 346 человек. Такой внушительный результат, почти 87% голосов, воспринимаю как мандат абсолютной поддержки, которая дает нам право начать перемены во всех сферах жизни Курской области. Конечно, в первую очередь это поддержка курса нашего президента Владимира Владимировича Путина, который направил меня в регион. Именно курс президента мы реализовывали и будем реализовывать на курской земле", - заявил Хинштейн на торжественной церемонии вступления в должность главы региона.
Ранее ЦИК РФ после обработки 100% протоколов сообщал, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 86,92% голосов. В региональном избиркоме сообщили, что по результатам проведенного очередного заседания, Хинштейн был зарегистрирован избранным на должность губернатора Курской области.
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Хинштейн назвал число пропавших без вести жителей Курской области
30 августа, 17:49
 
