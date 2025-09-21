Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хинштейн начал церемонию вступления в должность с минуты молчания - 21.09.2025, ПРАЙМ
Хинштейн начал церемонию вступления в должность с минуты молчания
общество
россия
рф
александр хинштейн
цик
единая россия
КУРСК, 21 сен - ПРАЙМ. Свое приветственное слово на церемонии вступления в должность губернатора Курской области Александр Хинштейн начал с минуты молчания в память о павших героях и жертвах нацистов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ЦИК РФ после обработки 100% протоколов сообщал, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 86,92% голосов. Торжественная церемония вступления в должность губернатора региона прошла в Курске в воскресенье. "Коллеги, дорогие куряне, уважаемые гости, сегодня важное событие в жизни региона, в жизни, которая уже начала меняться. Но, прежде чем говорить о будущем, давайте почтим память тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину и за освобождение всей земли, кто стал жертвами нацистов, минутой молчания в память обо всех не вернувшихся домой. Вечная им слава", - сказал Хинштейн в ходе церемонии.
общество , россия, рф, александр хинштейн, цик, единая россия
Общество , РОССИЯ, РФ, Александр Хинштейн, ЦИК, Единая Россия
14:52 21.09.2025
 
КУРСК, 21 сен - ПРАЙМ. Свое приветственное слово на церемонии вступления в должность губернатора Курской области Александр Хинштейн начал с минуты молчания в память о павших героях и жертвах нацистов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ЦИК РФ после обработки 100% протоколов сообщал, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 86,92% голосов. Торжественная церемония вступления в должность губернатора региона прошла в Курске в воскресенье.
"Коллеги, дорогие куряне, уважаемые гости, сегодня важное событие в жизни региона, в жизни, которая уже начала меняться. Но, прежде чем говорить о будущем, давайте почтим память тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину и за освобождение всей земли, кто стал жертвами нацистов, минутой молчания в память обо всех не вернувшихся домой. Вечная им слава", - сказал Хинштейн в ходе церемонии.
Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области
