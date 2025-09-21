https://1prime.ru/20250921/khinshteyn--862585808.html
Хинштейн начал церемонию вступления в должность с минуты молчания
Хинштейн начал церемонию вступления в должность с минуты молчания
2025-09-21T14:52+0300
КУРСК, 21 сен - ПРАЙМ. Свое приветственное слово на церемонии вступления в должность губернатора Курской области Александр Хинштейн начал с минуты молчания в память о павших героях и жертвах нацистов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ЦИК РФ после обработки 100% протоколов сообщал, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 86,92% голосов. Торжественная церемония вступления в должность губернатора региона прошла в Курске в воскресенье. "Коллеги, дорогие куряне, уважаемые гости, сегодня важное событие в жизни региона, в жизни, которая уже начала меняться. Но, прежде чем говорить о будущем, давайте почтим память тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину и за освобождение всей земли, кто стал жертвами нацистов, минутой молчания в память обо всех не вернувшихся домой. Вечная им слава", - сказал Хинштейн в ходе церемонии.
КУРСК, 21 сен - ПРАЙМ. Свое приветственное слово на церемонии вступления в должность губернатора Курской области Александр Хинштейн начал с минуты молчания в память о павших героях и жертвах нацистов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ЦИК РФ
после обработки 100% протоколов сообщал, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
("Единая Россия
") победил на выборах главы региона с 86,92% голосов. Торжественная церемония вступления в должность губернатора региона прошла в Курске в воскресенье.
"Коллеги, дорогие куряне, уважаемые гости, сегодня важное событие в жизни региона, в жизни, которая уже начала меняться. Но, прежде чем говорить о будущем, давайте почтим память тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину и за освобождение всей земли, кто стал жертвами нацистов, минутой молчания в память обо всех не вернувшихся домой. Вечная им слава", - сказал Хинштейн в ходе церемонии.
