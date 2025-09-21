Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киргизия и Катар стали вторыми на конкурсе "Интервидение" - 21.09.2025
Киргизия и Катар стали вторыми на конкурсе "Интервидение"
Второе и третье места на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" заняли Киргизия и Катар соответственно, следует из данных сводной таблицы. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T00:56+0300
2025-09-21T00:56+0300
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Второе и третье места на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" заняли Киргизия и Катар соответственно, следует из данных сводной таблицы. Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве. "Вьетнам - 422. Кыргызстан - 373. Катар - 369", - написано в таблице. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
00:56 21.09.2025
 
Киргизия и Катар стали вторыми на конкурсе "Интервидение"

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Второе и третье места на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" заняли Киргизия и Катар соответственно, следует из данных сводной таблицы.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве.
"Вьетнам - 422. Кыргызстан - 373. Катар - 369", - написано в таблице.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
 
