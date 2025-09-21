https://1prime.ru/20250921/kirgizija-862569456.html
Киргизия и Катар стали вторыми на конкурсе "Интервидение"
Киргизия и Катар стали вторыми на конкурсе "Интервидение" - 21.09.2025, ПРАЙМ
Киргизия и Катар стали вторыми на конкурсе "Интервидение"
Второе и третье места на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" заняли Киргизия и Катар соответственно, следует из данных сводной таблицы. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T00:56+0300
2025-09-21T00:56+0300
2025-09-21T00:56+0300
бизнес
экономика
общество
катар
москва
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862569456.jpg?1758405365
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Второе и третье места на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" заняли Киргизия и Катар соответственно, следует из данных сводной таблицы.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве.
"Вьетнам - 422. Кыргызстан - 373. Катар - 369", - написано в таблице.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".
катар
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , катар, москва, рф, владимир путин
Бизнес, Экономика, Общество , КАТАР, МОСКВА, РФ, Владимир Путин
Киргизия и Катар стали вторыми на конкурсе "Интервидение"
Киргизия и Катар заняли второе и третье места на «Интервидении»
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Второе и третье места на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" заняли Киргизия и Катар соответственно, следует из данных сводной таблицы.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве.
"Вьетнам - 422. Кыргызстан - 373. Катар - 369", - написано в таблице.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".