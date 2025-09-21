https://1prime.ru/20250921/kirgizija-862569456.html

Киргизия и Катар стали вторыми на конкурсе "Интервидение"

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Второе и третье места на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" заняли Киргизия и Катар соответственно, следует из данных сводной таблицы. Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке "Live Арена" в Москве. "Вьетнам - 422. Кыргызстан - 373. Катар - 369", - написано в таблице. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".

