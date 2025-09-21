Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США проходит панихида по Кирку - 21.09.2025, ПРАЙМ
В США проходит панихида по Кирку
В США проходит панихида по Кирку - 21.09.2025, ПРАЙМ
В США проходит панихида по Кирку
Рассчитанная на 73 тысячи человек спортивная арена State Farm в американском штате Аризона, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку, | 21.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Рассчитанная на 73 тысячи человек спортивная арена State Farm в американском штате Аризона, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку, заполнена практически полностью, сообщает пул журналистов Белого дома. "Осталось всего 100-200 свободных мест в секторах, откуда плохо просматривается главная сцена. Согласно информации на сайте стадиона, вместимость стадиона может быть увеличена до 73 тысяч человек для проведения "мегамероприятий", - говорится в сообщении пресс-пула. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
23:45 21.09.2025 (обновлено: 23:58 21.09.2025)
 
В США проходит панихида по Кирку

Спортивная арена в Аризоне, где проходит панихида по Кирку, практически заполнена

ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Рассчитанная на 73 тысячи человек спортивная арена State Farm в американском штате Аризона, где проходит панихида по погибшему политику и активисту Чарли Кирку, заполнена практически полностью, сообщает пул журналистов Белого дома.
"Осталось всего 100-200 свободных мест в секторах, откуда плохо просматривается главная сцена. Согласно информации на сайте стадиона, вместимость стадиона может быть увеличена до 73 тысяч человек для проведения "мегамероприятий", - говорится в сообщении пресс-пула.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
