СМИ: ЕС открыто не одобрил сделку между Польшей с Китаем

МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Европейский Союз выразил недовольство Польшей из-за заключенного соглашения с Китаем по экспорту продукции из редкоземельных металлов, а также транспортных инициатив, оформленных во время визита главы МИД КНР Ван И в Варшаву в понедельник. Об этом сообщает портал Sohu. "ЕС и США отреагировали бурно, а ряд ведущих западных СМИ задавались вопросом, почему Польша получила столь значительную возможность для сотрудничества", — отмечается в материале. Автор статьи подчеркивает, что решение Польши стать первой страной, заключившей с Китаем подобное соглашение, не случайно. Кроме того, нельзя недооценивать её роль в качестве важного транспортного узла для безопасности в Восточной Европе. "Для китайских компаний Польша имеет двойную ценность: она служит одновременно воротами на европейский рынок и ключевым узлом, соединяющим логистические сети Восточной и Западной Европы", — говорится в статье. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что это решение было принято в интересах безопасности страны в связи с началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проводились с 12 по 16 сентября. О дате открытия границы официальных заявлений пока не поступало. По информации издания Politico, ссылающегося на экспертов отрасли, закрытие границы с Белоруссией может существенно ударить по торговым связям ЕС с Китаем и нанести ущерб польским компаниям. Особенно отмечается, что это решение повлияло на основной маршрут, по которому проходит 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС. Коридор между Польшей и Белоруссией составляет 3,7% от всей торговли между ЕС и Китаем.

