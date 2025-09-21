https://1prime.ru/20250921/konflikt-862586737.html
На Западе узнали, кого толкают к прямому конфликту с Россией
На Западе узнали, кого толкают к прямому конфликту с Россией
21.09.2025
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Запад оказывает давление на Польшу с целью вовлечения её в конфликт с Россией, сообщает The American Conservative. "Учитывая неудачи Украины, сторонники Киева должны активизироваться или даже начать военные действия против России, чтобы изменить баланс сил, и Польша представляется очевидным претендентом на эту роль", — говорится в статье.Однако, издание считает, что такой шаг только усилит напряжённость в регионе и может привести к ядерной войне. "Во-первых, хоть поляки и готовы защищать свою страну, у них нет никакого желания рисковать жизнью ради Украины. Во-вторых, США выступают против прямого вовлечения в конфликт любого государства НАТО, так как это может значительно повысить вероятность ядерной войны", — говорится в статье. Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский президент подчеркнул, что западные политики часто пугают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних проблем. По его словам, "разумные люди видят, что это не более чем выдумка".Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru >>
