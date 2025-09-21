Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе узнали, кого толкают к прямому конфликту с Россией - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250921/konflikt-862586737.html
На Западе узнали, кого толкают к прямому конфликту с Россией
На Западе узнали, кого толкают к прямому конфликту с Россией - 21.09.2025, ПРАЙМ
На Западе узнали, кого толкают к прямому конфликту с Россией
Запад оказывает давление на Польшу с целью вовлечения её в конфликт с Россией, сообщает The American Conservative. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T15:31+0300
2025-09-21T15:31+0300
запад
польша
украина
такер карлсон
владимир путин
the american conservative
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_938047da8219f84a9dae7ebae2dca5d6.jpg
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Запад оказывает давление на Польшу с целью вовлечения её в конфликт с Россией, сообщает The American Conservative. "Учитывая неудачи Украины, сторонники Киева должны активизироваться или даже начать военные действия против России, чтобы изменить баланс сил, и Польша представляется очевидным претендентом на эту роль", — говорится в статье.Однако, издание считает, что такой шаг только усилит напряжённость в регионе и может привести к ядерной войне. "Во-первых, хоть поляки и готовы защищать свою страну, у них нет никакого желания рисковать жизнью ради Украины. Во-вторых, США выступают против прямого вовлечения в конфликт любого государства НАТО, так как это может значительно повысить вероятность ядерной войны", — говорится в статье. Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский президент подчеркнул, что западные политики часто пугают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних проблем. По его словам, "разумные люди видят, что это не более чем выдумка".Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250918/polsha-862445688.html
https://1prime.ru/20250919/polsha-862529484.html
запад
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_98d1ae894c3f742ca2f7d324adf615a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, польша, украина, такер карлсон, владимир путин, the american conservative, нато
ЗАПАД, ПОЛЬША, УКРАИНА, Такер Карлсон, Владимир Путин, The American Conservative, НАТО
15:31 21.09.2025
 
На Западе узнали, кого толкают к прямому конфликту с Россией

TAC: Запад толкает Польшу к прямому конфликту с Россией

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Российские военные. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Запад оказывает давление на Польшу с целью вовлечения её в конфликт с Россией, сообщает The American Conservative.
"Учитывая неудачи Украины, сторонники Киева должны активизироваться или даже начать военные действия против России, чтобы изменить баланс сил, и Польша представляется очевидным претендентом на эту роль", — говорится в статье.
Дворец Бельведер в Варшаве, Польша - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
В Польше высказались о войне с Россией
18 сентября, 15:10
Однако, издание считает, что такой шаг только усилит напряжённость в регионе и может привести к ядерной войне.
"Во-первых, хоть поляки и готовы защищать свою страну, у них нет никакого желания рисковать жизнью ради Украины. Во-вторых, США выступают против прямого вовлечения в конфликт любого государства НАТО, так как это может значительно повысить вероятность ядерной войны", — говорится в статье.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский президент подчеркнул, что западные политики часто пугают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних проблем. По его словам, "разумные люди видят, что это не более чем выдумка".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
В Польше объяснили Сикорскому, чем грозят его антироссийские заявления
19 сентября, 19:43
Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru >>
 
ЗАПАДПОЛЬШАУКРАИНАТакер КарлсонВладимир ПутинThe American ConservativeНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала