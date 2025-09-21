https://1prime.ru/20250921/lavrov-862581191.html

Лавров рассказал о попытках сорвать "Интервидение"

Лавров рассказал о попытках сорвать "Интервидение" - 21.09.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о попытках сорвать "Интервидение"

Были серьезные попытки сорвать "Интервидение" путем давления на ряд участников конкурса, но они провалились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T12:47+0300

2025-09-21T12:47+0300

2025-09-21T12:47+0300

политика

россия

общество

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861042846_0:222:2340:1538_1920x0_80_0_0_1d64150f6eb2ba9d88ac3d4d0d06e647.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Были серьезные попытки сорвать "Интервидение" путем давления на ряд участников конкурса, но они провалились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились", - сказал министр в эфире Первого канала.

https://1prime.ru/20250920/putin-862565361.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сергей лавров, мид рф