Лавров рассказал о попытках сорвать "Интервидение"
Лавров рассказал о попытках сорвать "Интервидение" - 21.09.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о попытках сорвать "Интервидение"
Были серьезные попытки сорвать "Интервидение" путем давления на ряд участников конкурса, но они провалились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 21.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Были серьезные попытки сорвать "Интервидение" путем давления на ряд участников конкурса, но они провалились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились", - сказал министр в эфире Первого канала.
