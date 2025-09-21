Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал о попытках сорвать "Интервидение" - 21.09.2025
Лавров рассказал о попытках сорвать "Интервидение"
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Были серьезные попытки сорвать "Интервидение" путем давления на ряд участников конкурса, но они провалились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились", - сказал министр в эфире Первого канала.
россия, общество, сергей лавров, мид рф
Политика, РОССИЯ, Общество, Сергей Лавров, МИД РФ
12:47 21.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Пресс-конференция главы МИД России С.Лаврова
Пресс-конференция главы МИД России С.Лаврова. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Были серьезные попытки сорвать "Интервидение" путем давления на ряд участников конкурса, но они провалились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились", - сказал министр в эфире Первого канала.
Политика РОССИЯ Общество Сергей Лавров МИД РФ
 
 
