https://1prime.ru/20250921/liksutov-862580616.html

Раскрыто, сколько москвичи сэкономили благодаря бесплатным пересадкам

Раскрыто, сколько москвичи сэкономили благодаря бесплатным пересадкам - 21.09.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько москвичи сэкономили благодаря бесплатным пересадкам

Москвичи сэкономили свыше 150 миллионов рублей с начала 2025 года благодаря бесплатным пересадкам в наземном транспорте, сообщил РИА Новости заммэра столицы по... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T12:04+0300

2025-09-21T12:04+0300

2025-09-21T12:04+0300

экономика

бизнес

россия

общество

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862580382_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_590067dec4a324c6a92e23b28675fa42.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Москвичи сэкономили свыше 150 миллионов рублей с начала 2025 года благодаря бесплатным пересадкам в наземном транспорте, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "С 2021 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в наземном транспорте столицы действует сервис бесплатных пересадок. Благодаря ему поездки по городу стали еще выгоднее. За все время работы пассажиры сэкономили более 730 миллионов рублей. Из них свыше 150 миллионов - в 2025 году", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что с начала года москвичи совершили более 4,7 миллиона бесплатных пересадок на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев.

https://1prime.ru/20250921/povolotskiy-862577461.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , москва, сергей собянин