Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, сколько москвичи сэкономили благодаря бесплатным пересадкам - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250921/liksutov-862580616.html
Раскрыто, сколько москвичи сэкономили благодаря бесплатным пересадкам
Раскрыто, сколько москвичи сэкономили благодаря бесплатным пересадкам - 21.09.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько москвичи сэкономили благодаря бесплатным пересадкам
Москвичи сэкономили свыше 150 миллионов рублей с начала 2025 года благодаря бесплатным пересадкам в наземном транспорте, сообщил РИА Новости заммэра столицы по... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T12:04+0300
2025-09-21T12:04+0300
экономика
бизнес
россия
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862580382_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_590067dec4a324c6a92e23b28675fa42.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Москвичи сэкономили свыше 150 миллионов рублей с начала 2025 года благодаря бесплатным пересадкам в наземном транспорте, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "С 2021 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в наземном транспорте столицы действует сервис бесплатных пересадок. Благодаря ему поездки по городу стали еще выгоднее. За все время работы пассажиры сэкономили более 730 миллионов рублей. Из них свыше 150 миллионов - в 2025 году", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что с начала года москвичи совершили более 4,7 миллиона бесплатных пересадок на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев.
https://1prime.ru/20250921/povolotskiy-862577461.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862580382_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_40982d4a933d0f203165579e0a89d0f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , москва, сергей собянин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
12:04 21.09.2025
 
Раскрыто, сколько москвичи сэкономили благодаря бесплатным пересадкам

Москвичи сэкономили более 150 миллионов рублей благодаря бесплатным пересадкам

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДемонстрация оплаты проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами
Демонстрация оплаты проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Демонстрация оплаты проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Москвичи сэкономили свыше 150 миллионов рублей с начала 2025 года благодаря бесплатным пересадкам в наземном транспорте, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"С 2021 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в наземном транспорте столицы действует сервис бесплатных пересадок. Благодаря ему поездки по городу стали еще выгоднее. За все время работы пассажиры сэкономили более 730 миллионов рублей. Из них свыше 150 миллионов - в 2025 году", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что с начала года москвичи совершили более 4,7 миллиона бесплатных пересадок на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев.
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
В ЦБТ рассказали об интересе к российским технологиям биометрии за рубежом
10:35
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯОбществоМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала