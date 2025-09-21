https://1prime.ru/20250921/liksutov-862580616.html
Раскрыто, сколько москвичи сэкономили благодаря бесплатным пересадкам
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Москвичи сэкономили свыше 150 миллионов рублей с начала 2025 года благодаря бесплатным пересадкам в наземном транспорте, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "С 2021 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в наземном транспорте столицы действует сервис бесплатных пересадок. Благодаря ему поездки по городу стали еще выгоднее. За все время работы пассажиры сэкономили более 730 миллионов рублей. Из них свыше 150 миллионов - в 2025 году", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что с начала года москвичи совершили более 4,7 миллиона бесплатных пересадок на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев.
