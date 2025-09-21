https://1prime.ru/20250921/makron--862591648.html
Макрон призвал создать политический импульс для переговоров по Украине
Макрон призвал создать политический импульс для переговоров по Украине
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу CBS призвал создать политический, военный и экономический импульс для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. "Мы должны действовать. И нам нужен политический, военный и экономический импульс, чтобы вернуть их за стол переговоров", - заявил он в интервью телеканалу. В частности, французский лидер призвал увеличить санкционное давление на Россию, обвинив Москву в якобы попытках дестабилизации в Европе. "Сейчас нам нужно, чтобы Украина была за столом с Россией для переговоров о том, каким может быть мирное соглашение по территории, по гарантиям безопасности, по эскалации, по восстановлению и так далее", - добавил Макрон. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
