Европа прекратит закупать российские энергоносители, заявил Макрон - 21.09.2025, ПРАЙМ
Европа прекратит закупать российские энергоносители, заявил Макрон
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Страны Европы работают над тем, чтобы прекратить поставки российских энергоносителей, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью американскому телеканалу CBS News французского лидера попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейцы до сих пор продолжают закупать нефть и газ из России. "Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу", - отметил Макрон. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
18:21 21.09.2025
 
Европа прекратит закупать российские энергоносители, заявил Макрон

Макрон: Европа работает над тем, чтобы прекратить закупки российских энергоресурсов

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон . Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Страны Европы работают над тем, чтобы прекратить поставки российских энергоносителей, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В интервью американскому телеканалу CBS News французского лидера попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейцы до сих пор продолжают закупать нефть и газ из России.
"Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу", - отметил Макрон.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
ЕС занимается самоубийственным членоредительством, заявила Захарова
