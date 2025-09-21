https://1prime.ru/20250921/makron-862592000.html
Европа прекратит закупать российские энергоносители, заявил Макрон
Европа прекратит закупать российские энергоносители, заявил Макрон - 21.09.2025, ПРАЙМ
Европа прекратит закупать российские энергоносители, заявил Макрон
Страны Европы работают над тем, чтобы прекратить поставки российских энергоносителей, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T18:21+0300
2025-09-21T18:21+0300
2025-09-21T18:21+0300
мировая экономика
европа
франция
сша
эммануэль макрон
дональд трамп
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82739/44/827394450_0:144:2760:1697_1920x0_80_0_0_86b2da527cf705dd46dbbac7e61932fd.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - ПРАЙМ. Страны Европы работают над тем, чтобы прекратить поставки российских энергоносителей, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью американскому телеканалу CBS News французского лидера попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что европейцы до сих пор продолжают закупать нефть и газ из России. "Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу", - отметил Макрон. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://1prime.ru/20250918/zakharova-862449717.html
европа
франция
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82739/44/827394450_154:0:2607:1840_1920x0_80_0_0_7d43d0a4789efc5508069d4b15badb7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, европа, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, россия
Мировая экономика, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, РОССИЯ
Европа прекратит закупать российские энергоносители, заявил Макрон
Макрон: Европа работает над тем, чтобы прекратить закупки российских энергоресурсов