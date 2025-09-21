Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Мексики раскрыл свои впечатления от поездок на электричках в России - 21.09.2025
Посол Мексики раскрыл свои впечатления от поездок на электричках в России
Посол Мексики раскрыл свои впечатления от поездок на электричках в России - 21.09.2025, ПРАЙМ
Посол Мексики раскрыл свои впечатления от поездок на электричках в России
Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас в беседе с РБК отметил, что Москва привлекает своими культурными проектами, безопасностью и удобной системой... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T07:32+0300
2025-09-21T07:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/85/762438513_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_7f15df33858c8cd93d1adef96a668801.jpg
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас в беседе с РБК отметил, что Москва привлекает своими культурными проектами, безопасностью и удобной системой городского и пригородного транспорта. "Говорю это не только как человек, работающий в центре столицы. Мы с друзьями путешествовали по Подмосковью, в том числе до Бородино и Зеленограда, чтобы покататься на велосипедах на выходных", — поделился он. Мехиас также рассказал о своем знакомстве с российскими городами помимо столицы. "Повседневное общение здесь и доброжелательность местных жителей оставляет впечатление", — отметил дипломат. Он добавил, что языковой барьер может стать препятствием для иностранных туристов в России, хотя сам он уже несколько лет изучает русский язык. Также в понедельник посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что он считает Москву самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, в которых он бывал. В июне Эррол Маск, предприниматель и отец Илона Маска, во время визита в Москву выразил восхищение российской столицей, назвав её лучшей в мире.
07:32 21.09.2025
 
Посол Мексики раскрыл свои впечатления от поездок на электричках в России

Посол Мексики Мехиас рассказал, что ездил на электричках в Подмосковье

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас в беседе с РБК отметил, что Москва привлекает своими культурными проектами, безопасностью и удобной системой городского и пригородного транспорта.
"Говорю это не только как человек, работающий в центре столицы. Мы с друзьями путешествовали по Подмосковью, в том числе до Бородино и Зеленограда, чтобы покататься на велосипедах на выходных", — поделился он.
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Мексика впервые за 68 лет сертифицировала самолет собственного производства
10 сентября, 21:33
Мехиас также рассказал о своем знакомстве с российскими городами помимо столицы. "Повседневное общение здесь и доброжелательность местных жителей оставляет впечатление", — отметил дипломат.
Он добавил, что языковой барьер может стать препятствием для иностранных туристов в России, хотя сам он уже несколько лет изучает русский язык.
Также в понедельник посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что он считает Москву самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, в которых он бывал.
В июне Эррол Маск, предприниматель и отец Илона Маска, во время визита в Москву выразил восхищение российской столицей, назвав её лучшей в мире.
Полиция Мексики - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
В Мексике задержали 14 обвиняемых в контрабанде топлива из США
7 сентября, 23:00
 
