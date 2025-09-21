https://1prime.ru/20250921/meksika-862572541.html

Посол Мексики раскрыл свои впечатления от поездок на электричках в России

МОСКВА, 21 сентября — ПРАЙМ. Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас в беседе с РБК отметил, что Москва привлекает своими культурными проектами, безопасностью и удобной системой городского и пригородного транспорта. "Говорю это не только как человек, работающий в центре столицы. Мы с друзьями путешествовали по Подмосковью, в том числе до Бородино и Зеленограда, чтобы покататься на велосипедах на выходных", — поделился он. Мехиас также рассказал о своем знакомстве с российскими городами помимо столицы. "Повседневное общение здесь и доброжелательность местных жителей оставляет впечатление", — отметил дипломат. Он добавил, что языковой барьер может стать препятствием для иностранных туристов в России, хотя сам он уже несколько лет изучает русский язык. Также в понедельник посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что он считает Москву самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, в которых он бывал. В июне Эррол Маск, предприниматель и отец Илона Маска, во время визита в Москву выразил восхищение российской столицей, назвав её лучшей в мире.

