https://1prime.ru/20250921/mid-862576115.html

В МИД России прокомментировали задержание Гречушкина в Болгарии

В МИД России прокомментировали задержание Гречушкина в Болгарии - 21.09.2025, ПРАЙМ

В МИД России прокомментировали задержание Гречушкина в Болгарии

МИД РФ держит на контроле ситуацию вокруг задержания в Болгарии Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T09:30+0300

2025-09-21T09:30+0300

2025-09-21T09:30+0300

политика

россия

бизнес

общество

болгария

кипр

мид рф

интерпол

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860535709_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8c1801cee86924acc803cc59f65d5c72.jpg

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. МИД РФ держит на контроле ситуацию вокруг задержания в Болгарии Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА Новости в ведомстве. "МИД России держит на контроле ситуацию вокруг задержания 16 сентября в Болгарии гражданина России Игоря Гречушкина", - указали в министерстве. "Официальное уведомление на этот счет от компетентных органов Республики Болгарии в Посольство России в Софии пока не поступило. Сам Гречушкин или уполномоченные им лица в российскую дипломатическую миссию до настоящего момента также не обращались", - пояснили в нем. "При необходимости сотрудники консульского отдела Посольства будут готовы оказать гражданину Российской Федерации соответствующее содействие", - заключили в МИД РФ. Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии, куда он прибыл из Кипра. При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР. Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма. Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20241004/udar-851955756.html

болгария

кипр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, общество , болгария, кипр, мид рф, интерпол