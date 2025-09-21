Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД России прокомментировали задержание Гречушкина в Болгарии - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250921/mid-862576115.html
В МИД России прокомментировали задержание Гречушкина в Болгарии
В МИД России прокомментировали задержание Гречушкина в Болгарии - 21.09.2025, ПРАЙМ
В МИД России прокомментировали задержание Гречушкина в Болгарии
МИД РФ держит на контроле ситуацию вокруг задержания в Болгарии Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T09:30+0300
2025-09-21T09:30+0300
политика
россия
бизнес
общество
болгария
кипр
мид рф
интерпол
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860535709_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8c1801cee86924acc803cc59f65d5c72.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. МИД РФ держит на контроле ситуацию вокруг задержания в Болгарии Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА Новости в ведомстве. "МИД России держит на контроле ситуацию вокруг задержания 16 сентября в Болгарии гражданина России Игоря Гречушкина", - указали в министерстве. "Официальное уведомление на этот счет от компетентных органов Республики Болгарии в Посольство России в Софии пока не поступило. Сам Гречушкин или уполномоченные им лица в российскую дипломатическую миссию до настоящего момента также не обращались", - пояснили в нем. "При необходимости сотрудники консульского отдела Посольства будут готовы оказать гражданину Российской Федерации соответствующее содействие", - заключили в МИД РФ. Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии, куда он прибыл из Кипра. При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР. Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма. Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20241004/udar-851955756.html
болгария
кипр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860535709_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7edb6ac20c3c82095affe5954bdcde07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, общество , болгария, кипр, мид рф, интерпол
Политика, РОССИЯ, Бизнес, Общество , БОЛГАРИЯ, КИПР, МИД РФ, Интерпол
09:30 21.09.2025
 
В МИД России прокомментировали задержание Гречушкина в Болгарии

МИД России держит на контроле ситуацию вокруг задержания Гречушкина

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
МИД России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. МИД РФ держит на контроле ситуацию вокруг задержания в Болгарии Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"МИД России держит на контроле ситуацию вокруг задержания 16 сентября в Болгарии гражданина России Игоря Гречушкина", - указали в министерстве.
"Официальное уведомление на этот счет от компетентных органов Республики Болгарии в Посольство России в Софии пока не поступило. Сам Гречушкин или уполномоченные им лица в российскую дипломатическую миссию до настоящего момента также не обращались", - пояснили в нем.
"При необходимости сотрудники консульского отдела Посольства будут готовы оказать гражданину Российской Федерации соответствующее содействие", - заключили в МИД РФ.
Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии, куда он прибыл из Кипра.
При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР. Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма.
Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
СМИ назвали цель удара Израиля по Бейруту
4 октября 2024, 07:20
 
ПолитикаРОССИЯБизнесОбществоБОЛГАРИЯКИПРМИД РФИнтерпол
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала