Румынский музей получил страховое возмещение за похищенные артефакты

румыния

нидерланды

КИШИНЕВ, 21 сен — ПРАЙМ. Румынский музей получил 5,7 миллиона евро страхового возмещения за четыре культурных объекта, похищенных в январе 2025 года из Музея Дренте (Нидерланды), сообщает министерство культуры Румынии. "Национальный исторический музей Румынии подтвердил, что страховщик перечислил полную сумму страхового полиса, а именно 5 700 000 евро, в соответствии с договором, заключенным между сторонами. Это страховая стоимость четырёх похищенных артефактов: трёх браслетов и дакийского шлема из Коцофенешт", - говорится в сообщении минкультуры. Поясняется, что последний взнос в размере 855 тысяч евро, что составляет 15% от общей стоимости, был перечислен 12 сентября. Предыдущий платеж в размере 4 845 000 евро, что составляет 85% от общей стоимости, был произведен 25 августа. Неизвестные 25 января устроили взрыв с последующим ограблением в историческом музее Дренте в нидерландском Ассене. В музее в это время проходила выставка, где было представлено более 600 древних экспонатов из золота и серебра, привезенных из полутора десятков румынских музеев. Главным украшением экспозиции был золотой дакийский шлем, известный как шлем Коцофенешти. Кроме этого шлема украдены были еще три золотых браслета. По данным телеканала RTV Drenthe, общая стоимость украденных артефактов, включая золотой дакийский шлем, оценивается примерно в 6 миллионов евро. Евроюст сообщил, что Нидерланды и Румыния создали совместную следственную группу для расследования кражи румынских артефактов.

румыния

нидерланды

