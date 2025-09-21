Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Румынский музей получил страховое возмещение за похищенные артефакты - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250921/muzey--862578233.html
Румынский музей получил страховое возмещение за похищенные артефакты
Румынский музей получил страховое возмещение за похищенные артефакты - 21.09.2025, ПРАЙМ
Румынский музей получил страховое возмещение за похищенные артефакты
Румынский музей получил 5,7 миллиона евро страхового возмещения за четыре культурных объекта, похищенных в январе 2025 года из Музея Дренте (Нидерланды),... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T11:01+0300
2025-09-21T11:01+0300
происшествия
бизнес
румыния
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg
КИШИНЕВ, 21 сен — ПРАЙМ. Румынский музей получил 5,7 миллиона евро страхового возмещения за четыре культурных объекта, похищенных в январе 2025 года из Музея Дренте (Нидерланды), сообщает министерство культуры Румынии. "Национальный исторический музей Румынии подтвердил, что страховщик перечислил полную сумму страхового полиса, а именно 5 700 000 евро, в соответствии с договором, заключенным между сторонами. Это страховая стоимость четырёх похищенных артефактов: трёх браслетов и дакийского шлема из Коцофенешт", - говорится в сообщении минкультуры. Поясняется, что последний взнос в размере 855 тысяч евро, что составляет 15% от общей стоимости, был перечислен 12 сентября. Предыдущий платеж в размере 4 845 000 евро, что составляет 85% от общей стоимости, был произведен 25 августа. Неизвестные 25 января устроили взрыв с последующим ограблением в историческом музее Дренте в нидерландском Ассене. В музее в это время проходила выставка, где было представлено более 600 древних экспонатов из золота и серебра, привезенных из полутора десятков румынских музеев. Главным украшением экспозиции был золотой дакийский шлем, известный как шлем Коцофенешти. Кроме этого шлема украдены были еще три золотых браслета. По данным телеканала RTV Drenthe, общая стоимость украденных артефактов, включая золотой дакийский шлем, оценивается примерно в 6 миллионов евро. Евроюст сообщил, что Нидерланды и Румыния создали совместную следственную группу для расследования кражи румынских артефактов.
https://1prime.ru/20250904/ici-861785599.html
румыния
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_b13a8104c0ec5413345b639d67e272dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, румыния, нидерланды
Происшествия, Бизнес, РУМЫНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
11:01 21.09.2025
 
Румынский музей получил страховое возмещение за похищенные артефакты

Румынский музей получил 5,7 миллиона евро за четыре похищенных артефакта

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Флаг Румынии. Архивное фото
© fotolia.com / VigiePH
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 21 сен — ПРАЙМ. Румынский музей получил 5,7 миллиона евро страхового возмещения за четыре культурных объекта, похищенных в январе 2025 года из Музея Дренте (Нидерланды), сообщает министерство культуры Румынии.
"Национальный исторический музей Румынии подтвердил, что страховщик перечислил полную сумму страхового полиса, а именно 5 700 000 евро, в соответствии с договором, заключенным между сторонами. Это страховая стоимость четырёх похищенных артефактов: трёх браслетов и дакийского шлема из Коцофенешт", - говорится в сообщении минкультуры.
Поясняется, что последний взнос в размере 855 тысяч евро, что составляет 15% от общей стоимости, был перечислен 12 сентября. Предыдущий платеж в размере 4 845 000 евро, что составляет 85% от общей стоимости, был произведен 25 августа.
Неизвестные 25 января устроили взрыв с последующим ограблением в историческом музее Дренте в нидерландском Ассене. В музее в это время проходила выставка, где было представлено более 600 древних экспонатов из золота и серебра, привезенных из полутора десятков румынских музеев. Главным украшением экспозиции был золотой дакийский шлем, известный как шлем Коцофенешти. Кроме этого шлема украдены были еще три золотых браслета.
По данным телеканала RTV Drenthe, общая стоимость украденных артефактов, включая золотой дакийский шлем, оценивается примерно в 6 миллионов евро.
Евроюст сообщил, что Нидерланды и Румыния создали совместную следственную группу для расследования кражи румынских артефактов.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Национальный музей фарфора во Франции был ограблен на 9,5 миллиона евро
4 сентября, 14:00
 
ПроисшествияБизнесРУМЫНИЯНИДЕРЛАНДЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала