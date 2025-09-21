https://1prime.ru/20250921/mvd--862580111.html
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга - 21.09.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга
Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T12:08+0300
2025-09-21T12:08+0300
2025-09-21T12:08+0300
мошенничество
общество
бизнес
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861209183_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_de61b49772c31c5e7580c9d4f314dc80.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Как отличить письмо от Госуслуг от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет", - говорится в сообщении. Кроме того, нужно внимательно смотреть на адрес отправителя, должно быть полное совпадение, правильность написания можно проверить в браузере. Все ссылки должны вести только на gosuslugi.ru. "В письмах не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карту, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете. Никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС", - уточняют правоохранители. Если есть сомнения, не стоит переходить по ссылкам, открывать вложения, передавать свои данные.
https://1prime.ru/20250919/mvd-862515796.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861209183_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_f32e2e8b42761e602f5f920e65d2562f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, россия, мвд
Мошенничество, Общество , Бизнес, РОССИЯ, МВД
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга
МВД: письмо Госуслуг от фишинга можно отличить по адресу отправителя
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Как отличить письмо от Госуслуг от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, нужно внимательно смотреть на адрес отправителя, должно быть полное совпадение, правильность написания можно проверить в браузере. Все ссылки должны вести только на gosuslugi.ru.
"В письмах не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карту, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете. Никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС", - уточняют правоохранители.
Если есть сомнения, не стоит переходить по ссылкам, открывать вложения, передавать свои данные.
В МВД предупредили о мошеннической схеме с "корпоративным приложением"