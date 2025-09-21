Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга - 21.09.2025
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга
В МВД рассказали, как отличить письмо Госуслуг от фишинга
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Как отличить письмо от Госуслуг от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет", - говорится в сообщении. Кроме того, нужно внимательно смотреть на адрес отправителя, должно быть полное совпадение, правильность написания можно проверить в браузере. Все ссылки должны вести только на gosuslugi.ru. "В письмах не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карту, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете. Никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС", - уточняют правоохранители. Если есть сомнения, не стоит переходить по ссылкам, открывать вложения, передавать свои данные.
12:08 21.09.2025
 
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Отличить настоящее письмо Госуслуг от фишинга можно по адресу отправителя, ссылкам и содержанию, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Как отличить письмо от Госуслуг от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, нужно внимательно смотреть на адрес отправителя, должно быть полное совпадение, правильность написания можно проверить в браузере. Все ссылки должны вести только на gosuslugi.ru.
"В письмах не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карту, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете. Никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС", - уточняют правоохранители.
Если есть сомнения, не стоит переходить по ссылкам, открывать вложения, передавать свои данные.
Мошенничество
 
 
